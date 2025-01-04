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Шахтар отримав підсилення з-за кордону — про кого йдеться

4 січня 2025 16:11
Станіслав Костюк - Редактор
Шахтар посилив відомий гравець, який може замінити Зубкова
Тренування гравців "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станіслав Костюк - Редактор

Делегація донецького "Шахтаря" вже прибула до Туреччини. Саме в цій країні пройде зимовий збір команди напередодні другої частини нинішнього сезону.

До "гірників" приєднався футболіст, який зможе підсилити склад команди, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря". 

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Команда Маріно Пушича готується в Туреччині до двох заключних матчів основного етапу Ліги чемпіонів. Уже 22 січня "Шахтар" зіграє з французьким "Брестом", а 29 січня на "гірників" чекає протистояння з дортмундською "Боруссією". Відомо, що під час зборів "Шахтар" проведе три товариські матчі, однак суперники української команди стануть відомі згодом.

Кевін Келсі
Кевін Келсі під час виступу за "Шахтар". Фото: instagram.com/kevinkelsy9/
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Хто підсилить склад "Шахтаря"

У донецький клуб повернувся венесуельський форвард Кевін Келсі. Він виступав за команду MLS "Цинциннаті" на правах оренди з квітня 2024 року, однак після закінчення сезону в США знову виступатиме за "Шахтар".

Цілком імовірно, що Кевін Келсі замінить у донецькій команді Олександра Зубкова. Останнім часом чутки сватають півзахисника збірної України до Туреччини. Про пошуки "Шахтарем" заміну гравцеві нічого невідомо.

Нагадаємо, захисник збірної України Олександр Зінченко може стати футболістом відомого португальського клубу. 

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спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Кевін Келсі

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