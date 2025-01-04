Шахтар посилив відомий гравець, який може замінити Зубкова

Тренування гравців "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Делегація донецького "Шахтаря" вже прибула до Туреччини. Саме в цій країні пройде зимовий збір команди напередодні другої частини нинішнього сезону.

До "гірників" приєднався футболіст, який зможе підсилити склад команди, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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Команда Маріно Пушича готується в Туреччині до двох заключних матчів основного етапу Ліги чемпіонів. Уже 22 січня "Шахтар" зіграє з французьким "Брестом", а 29 січня на "гірників" чекає протистояння з дортмундською "Боруссією". Відомо, що під час зборів "Шахтар" проведе три товариські матчі, однак суперники української команди стануть відомі згодом.

Кевін Келсі під час виступу за "Шахтар". Фото: instagram.com/kevinkelsy9/ .

Хто підсилить склад "Шахтаря"

У донецький клуб повернувся венесуельський форвард Кевін Келсі. Він виступав за команду MLS "Цинциннаті" на правах оренди з квітня 2024 року, однак після закінчення сезону в США знову виступатиме за "Шахтар".

Цілком імовірно, що Кевін Келсі замінить у донецькій команді Олександра Зубкова. Останнім часом чутки сватають півзахисника збірної України до Туреччини. Про пошуки "Шахтарем" заміну гравцеві нічого невідомо.

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