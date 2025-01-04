Шахтер усилил известный игрок, который может заменить Зубкова

Тренировка игроков "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Делегация донецкого "Шахтера" уже прибыла в Турцию. Именно в этой стране пройдет зимний сбор команды накануне второй части нынешнего сезона.

К "горнякам" присоединился футболист, который сможет усилить состав команды, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Команда Марино Пушича готовится в Турции к двум заключительным матчам основного этапа Лиги чемпионов. Уже 22 января "Шахтер" сыграет с французским "Брестом", а 29 января "горняков" ждет противостояние с дортмундской "Боруссией". Известно, что во время сборов "Шахтер" проведет три товарищеских матча, однако соперники украинской команды станут известны позже.

Кевин Келси во время выступления за "Шахтер". Фото: instagram.com/kevinkelsy9/

Кто усилит состав "Шахтера"

В донецкий клуб вернулся венесуэльский форвард Кевин Келси. Он выступал за команду MLS "Цинциннати" на правах аренды с апреля 2024 года, однако после окончания сезона в США снова будет выступать за "Шахтер".

Не исключено, что Кевин Келси заменит в донецкой команде Александра Зубкова. В последнее время слухи сватают полузащитника сборной Украины в Турцию. О поисках "Шахтером" замену игроку ничего неизвестно.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко может стать футболистом известного португальского клуба.

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