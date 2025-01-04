Шахтер усилил известный игрок, который может заменить Зубкова

Шахтер получил усиление из-за границы — о ком речь
Делегация донецкого "Шахтера" уже прибыла в Турцию. Именно в этой стране пройдет зимний сбор команды накануне второй части нынешнего сезона.
К "горнякам" присоединился футболист, который сможет усилить состав команды, сообщает официальный сайт "Шахтера".
Команда Марино Пушича готовится в Турции к двум заключительным матчам основного этапа Лиги чемпионов. Уже 22 января "Шахтер" сыграет с французским "Брестом", а 29 января "горняков" ждет противостояние с дортмундской "Боруссией". Известно, что во время сборов "Шахтер" проведет три товарищеских матча, однако соперники украинской команды станут известны позже.
Кто усилит состав "Шахтера"
В донецкий клуб вернулся венесуэльский форвард Кевин Келси. Он выступал за команду MLS "Цинциннати" на правах аренды с апреля 2024 года, однако после окончания сезона в США снова будет выступать за "Шахтер".
Не исключено, что Кевин Келси заменит в донецкой команде Александра Зубкова. В последнее время слухи сватают полузащитника сборной Украины в Турцию. О поисках "Шахтером" замену игроку ничего неизвестно.
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