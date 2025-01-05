Жирона визначилась, чи відправить Крапивцова в оренду

Воротар збірної України може стати основним у Жироні
Один з українських футболістів за кордоном зовсім скоро може отримати шанс показати весь свій потенціал. Принаймні, в клубі на це розраховують.
іспанська "Жирона", яка недавно підписала українського голкіпера Владислава Крапивцова, розраховує на його активну боротьбу за місце в основі вже наступного сезону, повідомляє AS.
Українець перейшов до "Жирони" на правах вільного агента. До цього ним цікавились декілька європейських клубів.
Що відомо про Владислава Крапивцова
Крапивцов раніше грав за "Дніпро-1" U-19, але в липні отримав статус вільного агента.
Європейські клуби зацікавились голкіпером після Євро-2024 U-19. Тоді Крапивцов увійшов до символічної збірної турніру, провівши два з чотирьох матчів на нуль.
Раніше Крапивцова пов'язували з англійськими "Челсі" та "Арсеналом", але у підсумку гравець перебрався до "Жирони".
Наступного сезону він буде боротися за місце у старті з основним голкіпером іспанців Паоло Гассанігою.
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