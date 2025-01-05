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Воротар збірної України може стати основним у Жироні

5 січня 2025 14:31
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Жирона визначилась, чи відправить Крапивцова в оренду
Голкіпер "Жирони" Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladyslavkrap
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один з українських футболістів за кордоном зовсім скоро може отримати шанс показати весь свій потенціал. Принаймні, в клубі на це розраховують.

іспанська "Жирона", яка недавно підписала українського голкіпера Владислава Крапивцова, розраховує на його активну боротьбу за місце в основі вже наступного сезону, повідомляє AS.

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Українець перейшов до "Жирони" на правах вільного агента. До цього ним цікавились декілька європейських клубів.

Що відомо про Владислава Крапивцова

Крапивцов раніше грав за "Дніпро-1" U-19, але в липні отримав статус вільного агента. 

Європейські клуби зацікавились голкіпером після Євро-2024 U-19. Тоді Крапивцов увійшов до символічної збірної турніру, провівши два з чотирьох матчів на нуль. 

Раніше Крапивцова пов'язували з англійськими "Челсі" та "Арсеналом", але у підсумку гравець перебрався до "Жирони". 

Наступного сезону він буде боротися за місце у старті з основним голкіпером іспанців Паоло Гассанігою.

Нагадаємо, у київському "Динамо" готуються продати одного із відомих футболістів. 

Ілля Забарний став одним із творців клубного рекорду "Борнмута". 

На фронті ліквідували відомого російського футбольного тренера. 

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спорт футбол Іспанська Ла Ліга Жирона Владислав Крапивцов

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