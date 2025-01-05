Жирона визначилась, чи відправить Крапивцова в оренду

Голкіпер "Жирони" Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladyslavkrap

Один з українських футболістів за кордоном зовсім скоро може отримати шанс показати весь свій потенціал. Принаймні, в клубі на це розраховують.

іспанська "Жирона", яка недавно підписала українського голкіпера Владислава Крапивцова, розраховує на його активну боротьбу за місце в основі вже наступного сезону, повідомляє AS.

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Що відомо про Владислава Крапивцова

Крапивцов раніше грав за "Дніпро-1" U-19, але в липні отримав статус вільного агента.

Європейські клуби зацікавились голкіпером після Євро-2024 U-19. Тоді Крапивцов увійшов до символічної збірної турніру, провівши два з чотирьох матчів на нуль.

Раніше Крапивцова пов'язували з англійськими "Челсі" та "Арсеналом", але у підсумку гравець перебрався до "Жирони".

Наступного сезону він буде боротися за місце у старті з основним голкіпером іспанців Паоло Гассанігою.

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