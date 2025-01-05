Жирона определилась, отправит ли Крапивцова в аренду

Вратарь сборной Украины может стать основным в Жироне
Один из украинских футболистов за рубежом совсем скоро может получить шанс показать весь свой потенциал. По крайней мере, в клубе на это рассчитывают.
Испанская "Жирона", которая недавно подписала украинского голкипера Владислава Крапивцова, рассчитывает на его активную борьбу за место в основе уже в следующем сезоне, сообщает AS.
Украинец перешел в "Жирону" на правах свободного агента. До этого им интересовались несколько европейских клубов.
Что известно о Владиславе Крапивцове
Крапивцов ранее играл за "Днепр-1" U-19, но в июле получил статус свободного агента.
Европейские клубы заинтересовались голкипером после Евро-2024 U-19. Тогда Крапивцов вошел в символическую сборную турнира, проведя два из четырех матчей на ноль.
Ранее Крапивцова связывали с английскими "Челси" и "Арсеналом", но в итоге игрок перебрался в "Жирону".
В следующем сезоне он будет бороться за место в старте с основным голкипером испанцев Паоло Гассанигой.
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