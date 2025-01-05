Жирона определилась, отправит ли Крапивцова в аренду

Голкипер "Жироны" Владислав Крапивцов. Фото: instagram.com/vladyslavkrap

Один из украинских футболистов за рубежом совсем скоро может получить шанс показать весь свой потенциал. По крайней мере, в клубе на это рассчитывают.

Испанская "Жирона", которая недавно подписала украинского голкипера Владислава Крапивцова, рассчитывает на его активную борьбу за место в основе уже в следующем сезоне, сообщает AS.

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Что известно о Владиславе Крапивцове

Крапивцов ранее играл за "Днепр-1" U-19, но в июле получил статус свободного агента.

Европейские клубы заинтересовались голкипером после Евро-2024 U-19. Тогда Крапивцов вошел в символическую сборную турнира, проведя два из четырех матчей на ноль.

Ранее Крапивцова связывали с английскими "Челси" и "Арсеналом", но в итоге игрок перебрался в "Жирону".

В следующем сезоне он будет бороться за место в старте с основным голкипером испанцев Паоло Гассанигой.

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