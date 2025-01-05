В Динамо може з'явитися легіонер з Грузії — що відомо

Динамо на зборах перегляне легіонера з Грузії
Українські клуби розпочали підготовку до другої частини сезону. Вони проводять збори, а також переглядають потенційних новачків.
Київське "Динамо" на майбутніх зборах у Туреччині перегляне легіонера з Грузії, повідомляє "Динамоманія".
Імені гравця поки не називають. Відомо лише, що він стане черговим потенційним новачком на перегляді, оскільки раніше вже було оголошено про поїздку на збори захисника "Руху" Богдана Слюбика та легіонера з ПАР Іме Окона.
Коли розпочнеться весняний сезон в УПЛ
Матчі чемпіонату України з футболу відновляться наприкінці лютого. Перший поєдинок після перерви київське "Динамо" зіграє з "Карпатами",
Крім того, киянам у січні ще доведеться зіграти два поєдинки у Лізі Європи — проти турецького "Галатасарая" та латвійського РФС.
Нагадаємо, київське "Динамо" готується до відходу відомого гравця.
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