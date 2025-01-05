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Динамо на зборах перегляне легіонера з Грузії

5 січня 2025 16:34
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
В Динамо може з'явитися легіонер з Грузії — що відомо
Гравці київського "Динамо" під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські клуби розпочали підготовку до другої частини сезону. Вони проводять збори, а також переглядають потенційних новачків.

Київське "Динамо" на майбутніх зборах у Туреччині перегляне легіонера з Грузії, повідомляє "Динамоманія".

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Імені гравця поки не називають. Відомо лише, що він стане черговим потенційним новачком на перегляді, оскільки раніше вже було оголошено про поїздку на збори захисника "Руху" Богдана Слюбика та легіонера з ПАР Іме Окона.

Коли розпочнеться весняний сезон в УПЛ

Матчі чемпіонату України з футболу відновляться наприкінці лютого. Перший поєдинок після перерви київське "Динамо" зіграє з "Карпатами", 

Крім того, киянам у січні ще доведеться зіграти два поєдинки у Лізі Європи — проти турецького "Галатасарая" та латвійського РФС. 

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до відходу відомого гравця. 

Воротар збірної України буде конкурувати за місце в основі іспанської "Жирони".

В Україні назвали можливих наступників Сергія Реброва. 

Ілля Забарний з "Борнмутом" встановив історичний клубний рекорд.  

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16:55 Можна заробити більше — що врахувати перед продажем смартфона

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Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

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