В Динамо може з'явитися легіонер з Грузії — що відомо

Гравці київського "Динамо" під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Українські клуби розпочали підготовку до другої частини сезону. Вони проводять збори, а також переглядають потенційних новачків.

Київське "Динамо" на майбутніх зборах у Туреччині перегляне легіонера з Грузії, повідомляє "Динамоманія".

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Імені гравця поки не називають. Відомо лише, що він стане черговим потенційним новачком на перегляді, оскільки раніше вже було оголошено про поїздку на збори захисника "Руху" Богдана Слюбика та легіонера з ПАР Іме Окона.

Коли розпочнеться весняний сезон в УПЛ

Матчі чемпіонату України з футболу відновляться наприкінці лютого. Перший поєдинок після перерви київське "Динамо" зіграє з "Карпатами",

Крім того, киянам у січні ще доведеться зіграти два поєдинки у Лізі Європи — проти турецького "Галатасарая" та латвійського РФС.

Нагадаємо, київське "Динамо" готується до відходу відомого гравця.

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