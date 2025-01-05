Конор Макгрегор назвал гонорар за бой с Логаном Полом

Конор Макгрегор после боя. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Известный ирландский боец Конор Макгрегор собирается вернуться в спорт. Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship готовится провести выставочный поединок.

Соперником ирландца станет популярный блогер Логан Пол, сообщил сам Конор Макгрегор на своей странице в соцсети X.

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Конор Макгрегор готовится провести бой по правилам бокса. Известный в прошлом чемпион UFC отложил возвращение в октагон ради выхода на ринг. Логан Пол недавно бросил вызов ирландцу, стороны планируют обсудить детали противостояния.

Макгрегор готовится к новому поединку. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Что известно о бое Макгрегор — Пол

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор (22-6 в ММА) может провести свой второй боксерский поединок. Он дебютировал в этом виде спорта еще в 2017 году, когда в 10 раунде проиграл Флойду Мейвезеру в полусреднем весе.

Теперь ирландский боец готовится к новому боксерскому бою. Его соперником станет Логан Пол, брат Джейка Пола, который недавно победил в ринге Майка Тайсона. Популярный блогер и боец WWE тоже дебютировал в боксе против Флойда Мейвезера. В декабре 2020 года их бой оказался скандальным, а победитель так и не был объявлен.

Встречу Логана Пола и Конора Макгрегора организует индийский миллиардер Мукеше Амбани. Пока не известно, где состоится противостояния, однако оба соперника получат за бой по 250 млн евро.

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