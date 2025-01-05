Конор Макгрегор назвав гонорар за бій із Логаном Полом

Конор Макгрегор після бою. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Відомий ірландський боєць Конор Макгрегор збирається повернутися в спорт. Ексчемпіон Ultimate Fighting Championship готується провести виставковий поєдинок.

Суперником ірландця стане популярний блогер Логан Пол, повідомив сам Конор Макгрегор на своїй сторінці в соцмережі X.

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Конор Макгрегор готується провести бій за правилами боксу. Відомий у минулому чемпіон UFC відклав повернення в октагон заради виходу на ринг. Логан Пол нещодавно кинув виклик ірландцю, сторони планують обговорити деталі протистояння.

Макгрегор готується до нового поєдинку. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Що відомо про бій Макгрегор — Пол

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор (22-6 у ММА) може провести свій другий боксерський поєдинок. Він дебютував у цьому виді спорту ще у 2017 році, коли в 10 раунді програв Флойду Мейвезеру в напівсередній вазі.

Тепер ірландський боєць готується до нового боксерського бою. Його суперником стане Логан Пол, брат Джейка Пола, який нещодавно переміг у ринзі Майка Тайсона. Популярний блогер і боєць WWE теж дебютував у боксі проти Флойда Мейвезера. У грудні 2020 року їхній бій виявився скандальним, а переможець так і не був оголошений.

Зустріч Логана Пола і Конора Макгрегора організовує індійський мільярдер Мукеше Амбані. Наразі не відомо, де відбудеться протистояння, проте обидва суперники отримають за бій по 250 млн євро.

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