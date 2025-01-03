Чжан Чжілей передбачив результат реваншу Усик — Дюбуа у 2025 році

Олександр Усик. Фото: Reuters

Китайський суперважковаговик Чжан Чжилей впродовж року домагався поєдинків проти чемпіонів світу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Однак, хоч поки що він бій не отримав, але зробив прогноз на реванш можливих опонентів.

Свій прогноз величезний китайський боксер зробив в інтерв'ю Secondsout.com.

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Зазначимо, що зараз обговорюється реванш Усика і Дюбуа в 2025-му році. Однак, Даніелю в грудні належить провести бій з колишнім чемпіоном світу Джозефом Паркером.

Чжан Чжилей. Фото: instagram.com/zhileibigbangzhang

Що Чжілей думає про бій Усик — Дюбуа 2

Чжан вважає, що результат буде таким же, як і в першому бою.

При цьому Чжілей зазначив, що останні рік чи два були дуже продуктивними для Дюбуа, і він досяг значного прогресу. Однак, за словами Чжана, проти Усика Даніель не буде ефективний.

Чжан також підкреслив, що перш ніж Дюбуа зможе думати про реванш з Усиком, йому потрібно спочатку захистити свій титул у бою з Джозефом Паркером у лютому.

Цікаво, що Паркер переміг Чжана в березні 2024 року.

"Я думаю, що цей минулий рік або два були дуже плідними для Дюбуа. Він домігся великого прогресу, але проти Усика я не думаю, що він буде ефективний", — сказав Чжілей.

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