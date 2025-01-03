Френк Уоррен про реванш Ф'юрі та Усика — чи пограбували Тайсона

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Reuters

Команда колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі досі не погоджується з рішенням суддів у другому поєдинку проти Олександра Усика. Знову протестував проти вердикту промоутер британця Френк Уоррен.

Знову про пограбування Уоррен розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі BoxNation.

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Уоррен висловив очевидне розчарування, зазначивши, що у другому поєдинку Тайсон викликав виправдану критику з боку багатьох людей. Проте Френк залишився незадоволеним суддівством у реванші.

За словами промоутера, двоє суддів дали оцінку, близьку до реальності, але один із них після екватора бою не присудив Тайсону жодного раунду, що, на його думку, є абсолютною нісенітницею.

"Я не схильний ідеалізувати цей бій і дивлюся на ситуацію тверезо. Як звичайний глядач у залі, я уважно стежив за тим, що відбувається. Стверджувати, що Тайсон не взяв жодного раунду в другій половині бою — це повний абсурд. Таке відчуття, що суддівські рішення були упередженими. Якби Тайсону зарахували хоча б два раунди, він став би переможцем. Навіть один раунд міг би врятувати його, привівши до нічийного результату", — сказав Уоррен.

Промоутер зазначив, що в жодному разі не принижує заслуги Усика і назвав його відмінним бійцем та великим чемпіоном. Однак, на його думку, поєдинки були дуже близькими, але він упевнений, що у першому бою та в реванші Тайсон зробив достатньо для перемоги.

Також Уоррен додав, що обидва боксери є найкращими бійцями цього століття.

Зазначимо, що за підсумками реваншу усі судді віддали перемогу Усику з рахунком: 116:112.

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