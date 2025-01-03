Фрэнк Уоррен о реванше Фьюри и Усика — ограбили ли Тайсона

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Reuters

Команда бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри до сих пор не согласна с решением судей во втором поединке против Александра Усика. Снова протестовал против вердикта промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Снова об ограблении Уоррен рассказал в интервью на YouTube-канале BoxNation.

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Уоррен выразил очевидное разочарование, отметив, что во втором поединке Тайсон вызвал оправданную критику со стороны многих людей. Тем не менее Фрэнк остался недоволен судейством в реванше.

По словам промоутера, двое судей дали оценки, близкие к реальности, но один из них после экватора боя не присудил Тайсону ни одного раунда, что, по его мнению, является абсолютной нелепицей.

"Я не склонен идеализировать этот бой и смотрю на ситуацию трезво. Как обычный зритель в зале, я внимательно следил за происходящим. Утверждать, что Тайсон не взял ни одного раунда во второй половине боя — это полный абсурд. Такое ощущение, что судейские решения были предвзяты. Если бы Тайсону засчитали хотя бы два раунда, он стал бы победителем. Даже один раунд мог бы спасти его, приведя к ничейному результату", — сказал Уоррен.

Промоутер отметил, что ни в коем случае не принижает заслуги Усика и назвал его отличным бойцом и великим чемпионом. Однако, по его мнению, поединки были очень близкими, но он уверен, что в первом бою и в реванше Тайсон сделал достаточно для победы.

Также Уоррен добавил, что оба боксера являются лучшими бойцами этого века.

Отметим, что по итогам реванша все судьи отдали победу Усику со счетом: 116:112.

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