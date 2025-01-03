Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кличко готовий до реваншу з Ф'юрі, проте є умова для бою arrow

Кличко готовий до реваншу з Ф'юрі, проте є умова для бою

3 січня 2025 08:32
Олексій Паламарчук - Редактор
Реванш Кличка з Ф'юрі — коли можливий бій і яка умова для поєдинку
Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/klitschko
Олексій Паламарчук - Редактор

Наприкінці грудня Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC та WBO. Після цього пішли розмови про наступних суперників обидвох боксерів.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко має шанс провести реванш проти британського боксера Тайсона Ф'юрі, інформує BoxingScene.

Читайте також:

Сам Кличко, за чутками, готовий до поєдинку. Але є важлива умова для того, щоб цей бій відбувся.

Чи відбудеться бій Кличка з Ф'юрі

Поєдинок між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф'юрі може стати можливим, якщо інший боксер Ентоні Джошуа не погодиться на бій проти Ф'юрі.

За інформацією ЗМІ, Джошуа поки думає, чи повертатися йому взагалі на ринг.

"Володимир у чудовій формі, схоже, він може вийти на ринг у будь-який момент. Це залежить лише від нього. Яка ситуація змусила б його повернутися? Я знаю, що якби він повернувся, то хотів би битися за титул, тому що йому не потрібні гроші", — зазначив промоутер Том Леффлер, який раніше займався справами братів Кличків.

Раніше Тайсон Ф'юрі допустив можливість бою проти Володимира Кличка у разі, якщо йому запропонують хороший гонорар.

Нагадаємо, Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі відзначив Новий рік у родинному колі.

Читачі журналу The Ring назвали боксерів, які вже зараз можуть конкурувати з Олександром Усиком.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський показав, як провів відпустку.

спорт Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі українські боксери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:12 Декларація з податку на нерухомість — що змінилося з 1 січня

10:12 Українців чекають зміни в ЄС — що буде з виплатами у 2025 році

10:02 Трамп натякнув, що збирається зробити з соцмережею TikTok

09:59 Вибухнув повербанк — квартиру в Одесі рознесло вщент

09:56 У Львові сталася ДТП — постраждав водій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:43 У Москві відреагували на зупинення транзиту газу РФ через Україну

09:37 Одесити без світла — кому варто зарядити гаджети

09:37 Вибух Tesla біля готелю Трампа — особу водія підтвердили

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

09:23 Одеський екссуддя відсудив собі захмарну пенсію — яка сума

10:12 Декларація з податку на нерухомість — що змінилося з 1 січня

10:12 Українців чекають зміни в ЄС — що буде з виплатами у 2025 році

10:02 Трамп натякнув, що збирається зробити з соцмережею TikTok

09:59 Вибухнув повербанк — квартиру в Одесі рознесло вщент

09:56 У Львові сталася ДТП — постраждав водій

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:43 У Москві відреагували на зупинення транзиту газу РФ через Україну

09:37 Одесити без світла — кому варто зарядити гаджети

09:37 Вибух Tesla біля готелю Трампа — особу водія підтвердили

09:23 Одеський екссуддя відсудив собі захмарну пенсію — яка сума

09:19 Черги на кордоні України — на деяких КПП доведеться зачекати

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року