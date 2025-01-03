Реванш Кличка з Ф'юрі — коли можливий бій і яка умова для поєдинку

Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/klitschko

Наприкінці грудня Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC та WBO. Після цього пішли розмови про наступних суперників обидвох боксерів.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко має шанс провести реванш проти британського боксера Тайсона Ф'юрі, інформує BoxingScene.

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Чи відбудеться бій Кличка з Ф'юрі

Поєдинок між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф'юрі може стати можливим, якщо інший боксер Ентоні Джошуа не погодиться на бій проти Ф'юрі.

За інформацією ЗМІ, Джошуа поки думає, чи повертатися йому взагалі на ринг.

"Володимир у чудовій формі, схоже, він може вийти на ринг у будь-який момент. Це залежить лише від нього. Яка ситуація змусила б його повернутися? Я знаю, що якби він повернувся, то хотів би битися за титул, тому що йому не потрібні гроші", — зазначив промоутер Том Леффлер, який раніше займався справами братів Кличків.

Раніше Тайсон Ф'юрі допустив можливість бою проти Володимира Кличка у разі, якщо йому запропонують хороший гонорар.

Нагадаємо, Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі відзначив Новий рік у родинному колі.

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