Реванш Кличко против Фьюри — когда возможен бой и какое условие для поединка

Владимир Кличко и Александр Усик Фото: instagram.com/klitschko

В конце декабря Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO. После этого последовали разговоры о следующих соперниках обоих боксеров.

У бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко есть шанс провести реванш против британского боксера Тайсона Фьюри, информирует BoxingScene.

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Состоится ли бой Кличко с Фьюри

Поединок между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри может оказаться возможным, если другой боксер Энтони Джошуа не согласится на бой против Фьюри.

По информации СМИ, Джошуа пока думает, возвращаться ли ему вообще на ринг.

"Владимир в прекрасной форме, похоже, он может выйти на ринг в любой момент. Это зависит только от него. Какая ситуация заставила бы его вернуться? Я знаю, что если бы он вернулся, то хотел бы сразиться за титул, потому что ему не нужны деньги", — отметил промоутер Том Леффлер, ранее занимавшийся делами братьев Кличко.

Ранее Тайсон Фьюри допустил возможность боя против Владимира Кличко в случае, если ему предложат хороший гонорар.

Напомним, Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри отметил Новый год в кругу семьи.

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