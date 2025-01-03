Чжан Чжилей предсказал исход реванша Усик — Дюбуа в 2025 году

Александр Усик. Фото: Reuters

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей в течение года добивался поединков против чемпионов мира Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Однако, хоть пока он бой не получил, но сделал прогноз на реванш возможных оппонентов.

Свой прогноз огромный китайский боксер сделал в интервью Secondsout.com.

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Отметим, что сейчас обсуждается реванш Усика и Дюбуа в 2025-м году. Однако, Даниэлю в декабре предстоит провести бой с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером.

Чжан Чжилей. Фото: instagram.com/zhileibigbangzhang

Что Чжилей думает о бое Усик — Дюбуа 2

Чжан считает, что результат будет таким же, как и в первом бою.

При этом Чжилей отметил, что последние год или два были очень продуктивными для Дюбуа, и он достиг значительного прогресса. Однако, по словам Чжана, против Усика Даниэль не будет эффективен.

Чжан также подчеркнул, что прежде чем Дюбуа сможет думать о реванше с Усиком, ему нужно сначала защитить свой титул в бою с Джозефом Паркером в феврале.

Интересно, что Паркер победил Чжана в марте 2024 года.

"Я думаю, что этот прошедший год или два были очень плодотворными для Дюбуа. Он добился большого прогресса, но против Усика я не думаю, что он будет эффективен", — сказал Чжилей.

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