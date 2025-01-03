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Монструозный китаец сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

3 января 2025 15:12
Алексей Паламарчук - Редактор
Чжан Чжилей предсказал исход реванша Усик — Дюбуа в 2025 году
Александр Усик. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей в течение года добивался поединков против чемпионов мира Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Однако, хоть пока он бой не получил, но сделал прогноз на реванш возможных оппонентов.

Свой прогноз огромный китайский боксер сделал в интервью Secondsout.com.

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Отметим, что сейчас обсуждается реванш Усика и Дюбуа в 2025-м году. Однако, Даниэлю в декабре предстоит провести бой с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером.

Чжан Чжилей
Чжан Чжилей. Фото: instagram.com/zhileibigbangzhang

Что Чжилей думает о бое Усик — Дюбуа 2

Чжан считает, что результат будет таким же, как и в первом бою.

При этом Чжилей отметил, что последние год или два были очень продуктивными для Дюбуа, и он достиг значительного прогресса. Однако, по словам Чжана, против Усика Даниэль не будет эффективен.

Чжан также подчеркнул, что прежде чем Дюбуа сможет думать о реванше с Усиком, ему нужно сначала защитить свой титул в бою с Джозефом Паркером в феврале.

Интересно, что Паркер победил Чжана в марте 2024 года.

"Я думаю, что этот прошедший год или два были очень плодотворными для Дюбуа. Он добился большого прогресса, но против Усика я не думаю, что он будет эффективен", — сказал Чжилей.

Напомним, промоутер Фьюри протестует против решения судей отдать победу Усику.

Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы победил Усика.

Владимир Кличко готов стать первым соперником Фьюри после Усика, но есть условие.

Александр Усик Даниэль Дюбуа Чжан Чжилей Бой Усик — Дюбуа супертяжелый вес профессиональный бокс

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