Леннокс Льюис рассказал, как победил бы Александра Усика

Ленокс Льюис и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Двумя последними абсолютными чемпионами мира в супертяжелом весе были Леннокс Льюис и Александр Усик. Между их чемпионствами прошло 23 года.

В одном из интервью Льюис рассказал, как провел бы сражение с Усиком, когда был в пиковой форме. Слова легенды привел портал GiveMeSport.

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Льюис рассказал, как бы избил Усика

Легендарный британский супертяж заявил, что использовал бы апперкоты, которые доставляют Усику большие проблемы.

Относительно проблем Усика с ударами по корпусу Льюис заметил, что все боксеры уязвимы к ударам по корпусу, и те, кто это понимает, должны постоянно совершенствовать свои навыки.

Льюис за свою карьеру выиграл 41 бой, 32 нокаутами, дважды проиграл, оба раза досрочно и свел один поединок к ничьей.

Льюис проигрывал Оливеру Макколу техническим нокаутом во втором раунде в 1994 году.

Затем в 2001 году Леннокс был нокаутирован в пятом раунде Хасимом Рахманом.

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