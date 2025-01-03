Леннокс Льюїс розповів, як переміг би Олександра Усика

Ленокс Льюїс та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Двома останніми абсолютними чемпіонами світу у надважкій вазі були Леннокс Льюїс та Олександр Усик. Між їхніми чемпіонствами минуло 23 роки.

В одному з інтерв’ю Льюїс розповів, як би провів бій з Усиком, коли був у піковій формі. Слова легенди навів портал GiveMeSport.

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Льюїс розповів, як побив би Усика

Легендарний британський супертяж заявив, що використовував би аперкоти, які завдають Усику великі проблеми. Леннокс відзначив, що вміє наносити їх важко та ефективно.

Стосовно проблем Усика з ударами по корпусу Льюїс зауважив, що всі боксери вразливі до ударів по корпусу, і ті, хто це розуміє, повинні постійно вдосконалювати свої навички.

Льюїс за свою кар’єру виграв 41 бій, 32 нокаутами, двічі програв, обидва рази достроково, та звів один поєдинок до нічиєї.

Льюїс програвав Оліверу Макколу технічним нокаутом в другому раунді в 1994 році. Цей суперник був дуже потужним панчером.

Потім у 2001-му році Леннокс був нокаутований у п’ятому раунді Хасімом Рахманом.

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