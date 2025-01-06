Кличко повернувся на ринг і провів спаринг із відомим боксером

Володимир Кличко під час модного показу. Фото: УНІАН

Олімпійський чемпіон Атланти Володимир Кличко підтримує разючу форму в 48 років. Досвідчений спортсмен провів спаринг з одним із чинних українських боксерів.

Суперником легендарного олімпійця став Дмитро Ловчинський, про що молодий боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії Володимир Кличко допоміг молодому колезі підготуватися до бою. Олімпійський чемпіон вийшов у ринг і провів спаринг із Дмитром Ловчинським, який брав участь в Іграх-2024 у Парижі.

Дмитро Ловчинський та Олександр Усик. Фото: instagram.com/_lovchinskiy/

Ловчинського чекає новий бій

Молодий 25-річний боксер уже наприкінці січня проведе офіційний поєдинок. Ловчинський візьме участь у "Вечорі боксу", який організовує в Києві SpartaBox Faniian Promotions.

Захід відбудеться 25 січня. Суперник Ловчинського поки невідомий, але Дмитро вже щосили готується до майбутнього протистояння. Також відомо, що цього вечора боксуватимуть такі спортсмени, як Арам Фаніян і Віктор Постол.

Дмитро Ловчинський та Володимир Кличко. Фото: instagram.com/_lovchinskiy/

Володимир Кличко продемонстрував, що перебуває в прекрасній формі. Останнім часом з'явилася інформація про те, що може відбутися виставковий поєдинок колишнього чемпіона з Олександром Усиком, однак сторони не підтвердили ці чутки.

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