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Кличко показав, як тренується перед можливим боєм з Усиком

6 січня 2025 14:33
Олексій Паламарчук - Редактор
Кличко повернувся на ринг і провів спаринг із відомим боксером
Володимир Кличко під час модного показу. Фото: УНІАН
Олексій Паламарчук - Редактор

Олімпійський чемпіон Атланти Володимир Кличко підтримує разючу форму в 48 років. Досвідчений спортсмен провів спаринг з одним із чинних українських боксерів.

Суперником легендарного олімпійця став Дмитро Ловчинський, про що молодий боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram

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Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії Володимир Кличко допоміг молодому колезі підготуватися до бою. Олімпійський чемпіон вийшов у ринг і провів спаринг із Дмитром Ловчинським, який брав участь в Іграх-2024 у Парижі.

Дмитро Ловчинський
Дмитро Ловчинський та Олександр Усик. Фото: instagram.com/_lovchinskiy/

Ловчинського чекає новий бій 

Молодий 25-річний боксер уже наприкінці січня проведе офіційний поєдинок. Ловчинський візьме участь у "Вечорі боксу", який організовує в Києві SpartaBox Faniian Promotions.

Захід відбудеться 25 січня. Суперник Ловчинського поки невідомий, але Дмитро вже щосили готується до майбутнього протистояння. Також відомо, що цього вечора боксуватимуть такі спортсмени, як Арам Фаніян і Віктор Постол.

Дмитрий Ловчинський и Владимир Кличко
Дмитро Ловчинський та Володимир Кличко. Фото: instagram.com/_lovchinskiy/

Володимир Кличко продемонстрував, що перебуває в прекрасній формі. Останнім часом з'явилася інформація про те, що може відбутися виставковий поєдинок колишнього чемпіона з Олександром Усиком, однак сторони не підтвердили ці чутки.

Нагадаємо, "Динамо" не стало продовжувати контракт з досвідченим гравцем, який перейшов до іншого клубу УПЛ. 

Донецький "Шахтар" хоче запропонувати контракт одному з найперспективніших українських гравців.  

Головний тренер збірної України Сергій Ребров може поступитися місцем у команді іншому відомому спеціалісту.

спорт Володимир Кличко бокс тренер Віктор Постол Дмитро Ловчинський

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16:07 Нові правила карти побиту у Польщі — що потрібно знати українцям

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:05 Садовий показав ялинку із шевронів військових — фото

15:59 В Одесі офіцер вимагав грошей у бійців — що відомо

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