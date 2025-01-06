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Кличко показал, как тренируется перед возможным боем с Усиком

6 января 2025 14:33
Алексей Паламарчук - Редактор
Кличко вернулся на ринг и провел спарринг с известным боксером
Владимир Кличко во время модного показа. Фото: УНИАН
Алексей Паламарчук - Редактор

Олимпийский чемпион Атланты Владимир Кличко поддерживает впечатляющую форму в 48 лет. Опытный спортсмен провел спарринг с одним из действующих украинских боксеров. 

Соперником легендарного олимпийца стал Дмитрий Ловчинский, о чем молодой боксер сообщил на своей странице в Instagram

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Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелой весовой категории Владимир Кличко помог молодому коллеге подготовиться к бою. Олимпийский чемпион вышел в ринг и провел спарринг с Дмитрием Ловчинским, который участвовал в Играх-2024 в Париже. 

Дмитрий Ловчинський
Дмитрий Ловчинський и Александр Усик. Фото: instagram.com/_lovchinskiy/

Ловчинского ждет новый бой 

Молодой 25-летний боксер уже в конце января проведет официальный поединок. Ловчинский примет участие в "Вечере бокса", который организует в Киеве SpartaBox Faniian Promotions. 

Мероприятие состоится 25 января. Соперник Ловчинского пока не известен, но Дмитрий уже вовсю готовится к будущему противостоянию. Также известно, что в этот вечер будут боксировать такие спортсмены, как Арам Фаниян и Виктор Постол. 

Дмитрий Ловчинський и Владимир Кличко
Дмитрий Ловчинский и Владимир Кличко. Фото: instagram.com/_lovchinskiy/

Владимир Кличко продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. В последнее время появилась информация о том, что может состояться выставочный поединок бывшего чемпиона с Александром Усиком, однако стороны не подтвердили эти слухи.

Напомним, "Динамо" не стало продлевать контракт с опытным игроком, который перешел в другой клуб УПЛ. 

Донецкий "Шахтер" хочет предложить контракт одному из самых перспективных украинских игроков.  

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может уступить место в команде другому известному специалисту. 

спорт Владимир Кличко бокс тренер Виктор Постол Дмитрий Ловчинський

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14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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