Кличко вернулся на ринг и провел спарринг с известным боксером

Владимир Кличко во время модного показа. Фото: УНИАН

Олимпийский чемпион Атланты Владимир Кличко поддерживает впечатляющую форму в 48 лет. Опытный спортсмен провел спарринг с одним из действующих украинских боксеров.

Соперником легендарного олимпийца стал Дмитрий Ловчинский, о чем молодой боксер сообщил на своей странице в Instagram.

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Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелой весовой категории Владимир Кличко помог молодому коллеге подготовиться к бою. Олимпийский чемпион вышел в ринг и провел спарринг с Дмитрием Ловчинским, который участвовал в Играх-2024 в Париже.

Дмитрий Ловчинський и Александр Усик. Фото: instagram.com/_lovchinskiy/

Ловчинского ждет новый бой

Молодой 25-летний боксер уже в конце января проведет официальный поединок. Ловчинский примет участие в "Вечере бокса", который организует в Киеве SpartaBox Faniian Promotions.

Мероприятие состоится 25 января. Соперник Ловчинского пока не известен, но Дмитрий уже вовсю готовится к будущему противостоянию. Также известно, что в этот вечер будут боксировать такие спортсмены, как Арам Фаниян и Виктор Постол.

Дмитрий Ловчинский и Владимир Кличко. Фото: instagram.com/_lovchinskiy/

Владимир Кличко продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. В последнее время появилась информация о том, что может состояться выставочный поединок бывшего чемпиона с Александром Усиком, однако стороны не подтвердили эти слухи.

Напомним, "Динамо" не стало продлевать контракт с опытным игроком, который перешел в другой клуб УПЛ.

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