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Известный российский боксер ликвидирован силами ВСУ на фронте

6 января 2025 13:11
Станислав Костюк - Редактор
Российский боксер погиб на фронте во время боя с ВСУ
Боксер Владислав Юркевич на фронте. Фото: facebook
Станислав Костюк - Редактор

Перспективный российский боксер скончался из-за ранений, которые он получил на войне против Украины. Он несколько лет провел на самых горячих участках фронта.

Детали инцидента с Владиславом Юркевичем сообщили российские СМИ. 

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Во время боевого столкновения сил ВСУ с российскими войсками в конце 2024 года ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, получил 22-летний кандидат в мастера спорта по боксу Владислав Юркевич. Спортсмена эвакуировали с поля боя, но не сумели спасти его жизнь. 

Владислав Юркевич
Владислав Юркевич на территории Украины. Фото: facebook

Кем был Юркевич 

Российский оккупант считался талантливым боксером, которому тренеры прочили успехи в будущем. Вместо спортивной карьеры Владислав Юркевич решил подписать контракт с Министерством обороны РФ и был ликвидирован украинскими войсками. 

Юркевич занимался боксом с 12 лет и считался одним из лучших молодых спортсменов Сибири. Владислав побеждал на чемпионатах Иркутской области среди юношей, регионального первенства Российского студенческого спортивного союза, а также завоевал серебро первенства России и первенства Иркутской области среди юниоров.

Напомним, житомирское "Полесье" предложило долгосрочный контракт одному из бывших игроков киевского "Динамо".

А наставник столичного клуба Александр Шовковский стал кандидатом на замену Сергею Реброву во главе сборной Украины. 

Конор Макгрегор назвал сумму, которую ему заплатят за боксерский поединок с американским блогером Логаном Полом. 

спорт бокс война в Украине российские спортсмены ситуация на фронте

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