Известный российский боксер ликвидирован силами ВСУ на фронте
Перспективный российский боксер скончался из-за ранений, которые он получил на войне против Украины. Он несколько лет провел на самых горячих участках фронта.
Детали инцидента с Владиславом Юркевичем сообщили российские СМИ.
Во время боевого столкновения сил ВСУ с российскими войсками в конце 2024 года ранения, которые оказались несовместимы с жизнью, получил 22-летний кандидат в мастера спорта по боксу Владислав Юркевич. Спортсмена эвакуировали с поля боя, но не сумели спасти его жизнь.
Кем был Юркевич
Российский оккупант считался талантливым боксером, которому тренеры прочили успехи в будущем. Вместо спортивной карьеры Владислав Юркевич решил подписать контракт с Министерством обороны РФ и был ликвидирован украинскими войсками.
Юркевич занимался боксом с 12 лет и считался одним из лучших молодых спортсменов Сибири. Владислав побеждал на чемпионатах Иркутской области среди юношей, регионального первенства Российского студенческого спортивного союза, а также завоевал серебро первенства России и первенства Иркутской области среди юниоров.
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