Российский боксер погиб на фронте во время боя с ВСУ

Боксер Владислав Юркевич на фронте. Фото: facebook

Перспективный российский боксер скончался из-за ранений, которые он получил на войне против Украины. Он несколько лет провел на самых горячих участках фронта.

Детали инцидента с Владиславом Юркевичем сообщили российские СМИ.

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Владислав Юркевич на территории Украины. Фото: facebook

Кем был Юркевич

Российский оккупант считался талантливым боксером, которому тренеры прочили успехи в будущем. Вместо спортивной карьеры Владислав Юркевич решил подписать контракт с Министерством обороны РФ и был ликвидирован украинскими войсками.

Юркевич занимался боксом с 12 лет и считался одним из лучших молодых спортсменов Сибири. Владислав побеждал на чемпионатах Иркутской области среди юношей, регионального первенства Российского студенческого спортивного союза, а также завоевал серебро первенства России и первенства Иркутской области среди юниоров.

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