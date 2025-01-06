Російський боксер загинув на фронті під час бою зі ЗСУ

Боксер Владислав Юркевич на фронті. Фото: facebook

Перспективний російський боксер помер через поранення, які отримав на війні проти України. Він декілька років провів на найгарячіших ділянках фронту.

Деталі інциденту з Владиславом Юркевичем повідомили російські ЗМІ.

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Під час бойового зіткнення сил ЗСУ з російськими військами наприкінці 2024 року поранення, які виявилися несумісними з життям, отримав 22-річний кандидат у майстри спорту з боксу Владислав Юркевич. Спортсмена евакуювали з поля бою, але не зуміли врятувати його життя.

Владислав Юркевич на території України. Фото: facebook

Ким був Юркевич

Російський окупант вважався талановитим боксером, якому тренери пророкували успіхи в майбутньому. Замість спортивної кар'єри Владислав Юркевич вирішив підписати контракт із Міністерством оборони РФ і був ліквідований українськими військами.

Юркевич займався боксом із 12 років і вважався одним із найкращих молодих спортсменів Сибіру. Владислав перемагав на чемпіонатах Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу, а також завоював срібло першості Росії та першості Іркутської області серед юніорів.

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