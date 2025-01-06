Російський боксер загинув на фронті під час бою зі ЗСУ

Відомого російського боксера ліквідовано силами ЗСУ на фронті
Перспективний російський боксер помер через поранення, які отримав на війні проти України. Він декілька років провів на найгарячіших ділянках фронту.
Деталі інциденту з Владиславом Юркевичем повідомили російські ЗМІ.
Під час бойового зіткнення сил ЗСУ з російськими військами наприкінці 2024 року поранення, які виявилися несумісними з життям, отримав 22-річний кандидат у майстри спорту з боксу Владислав Юркевич. Спортсмена евакуювали з поля бою, але не зуміли врятувати його життя.
Ким був Юркевич
Російський окупант вважався талановитим боксером, якому тренери пророкували успіхи в майбутньому. Замість спортивної кар'єри Владислав Юркевич вирішив підписати контракт із Міністерством оборони РФ і був ліквідований українськими військами.
Юркевич займався боксом із 12 років і вважався одним із найкращих молодих спортсменів Сибіру. Владислав перемагав на чемпіонатах Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу, а також завоював срібло першості Росії та першості Іркутської області серед юніорів.
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