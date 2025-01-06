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Батько відомої української спортсменки помер у Криму

6 січня 2025 11:27
Станіслав Костюк - Редактор
У Криму помер відомий спортсмен і батько олімпійської чемпіонки
Колишній футболіст і тренер Олег Серебрянський. Фото: instagram.com/serebrianska_ekaterina/
Станіслав Костюк - Редактор

Олімпійська чемпіонка Атланти Катерина Серебрянська втратила батька. Відомий у минулому футболіст помер на 70-му році життя.

Серебрянська не зможе попрощатися з батьком, про що сама чемпіонка написала на своїй сторінці в Facebook

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У кінці 2024 року помер відомий у минулому футболіст, батько української гімнастки Олег Серебрянський. Відомо про це стало тільки зараз. Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики 1996 року анонсувала прощання з батьком, на яке не зможе приїхати. 

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Гімнастка Катерина Серебрянська
Катерина Серебрянська з мамою. Фото: instagram.com/serebrianska_ekaterina/

В останні роки Олег Серебрянський жив у Криму. Місцева влада заборонила його доньці Катерині з'являтися на території півострова. Вона попросила всіх небайдужих людей у Криму відвідати церемонію прощання з відомим спортсменом.

Катерина Серебрянська
Катерина Серебрянська на початку кар'єри. Фото: instagram.com/serebrianska_ekaterina/

Що відомо про Олега Серебрянського 

Батько української гімнастки є вихованцем футбольної академії київського "Динамо". Він захищав кольори одеського "Чорноморця", грав за "Таврію", "Дніпро" та "Колос". У складі сімферопольської команди Серебрянський став володарем чемпіонату УРСР, а в "Дніпрі" ставав володарем золотої медалі першості СРСР 1983 року.

Нагадаємо, у разі відходу Сергія Реброва з посади наставника збірної України команду може очолити відомий фахівець.

Тренерський штаб "Динамо" збирається продати ще одного свого вихованця.  

Відомий боєць Конор Макгрегор отримає величезну суму за новий поєдинок у боксерському ринзі з відомим суперником. 

спорт футбол Дніпро Олімпійські ігри Художня гімнастика

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