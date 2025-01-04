Африканський боксер загинув після важкого нокауту

Хассан Мгая (ліворуч) під час бою. Фото: скриншот YouTube

Під час боксерського поєдинку у Танзанії сталася трагедія. Один зі спортсменів програв бій нокаутом і помер за декілька днів.

Боксер Хассан Мгая зазнав травм, які виявилися несумісними з життям, повідомляє Daily Mirror.

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Наприкінці грудня в Танзанії відбулося боксерське протистояння представників легкої ваги. Досвідчений 29-річний Хассан Мгая (3-4-2, 1 KO) не був фаворитом бою і програв поєдинок. Це виявився його останній вихід на ринг.

Хассан Мгая загинув після бою. Фото: instagram.com/fttvboxing/

Деталі трагедії

Хассан Мгая програв нокаутом іншому боксеру з Танзанії — Полу Еліасу (4-2, 4 КО). Під час поєдинку 29-річний спортсмен пропустив декілька ударів по голові та звалився на підлогу. Він прикусив язик, який застряг у горлі боксера.

Постраждалому оперативно надали медичну допомогу, після чого спортсмена доправили до лікарні. Лікарі три дні боролися за життя Хассана Мгая. Спочатку його стан покращився, проте потім настало погіршення. Спортсмен помер напередодні Нового року.

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