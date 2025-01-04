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У Греції хочуть позбутися Яремчука — деталі

4 січня 2025 14:01
Станіслав Костюк - Редактор
Яремчук піде з Олімпіакоса через головного тренера команди
Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
Станіслав Костюк - Редактор

Тренерський штаб "Олімпіакоса" незадоволений виступами Романа Яремчука. Форвард збірної України може вкотре змінити клуб.

Грецька команда вже займається пошуками нового форварда, повідомляє Bet.gr.

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Головний тренер "Олімпіакоса" Хосе Луїс Менділібар розчарувався в Романі Яремчуку. У Греції розраховували, що український форвард зможе забити понад 10 голів за сезон, але за пів року на рахунку гравця записав на свій рахунок лише 1 м'яч в 11 поєдинках.

Роман Яремчук та Микола Шапаренко
Роман Яремчук та Микола Шапаренко в таборі збірної України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Що буде з Яремчуком 

Грецький клуб планує позбутися всіх футболістів, які не влаштовують тренерський штаб. Одним із них є форвард збірної України. Однак сам Яремчук не хоче йти з "Олімпіакоса". Контракт гравця діє до літа 2028 року, а зарплата Романа становить 1,5 млн євро за сезон.

"Олімпіакосу" необхідний результативний футболіст, але клуб не зможе нікого підписати, поки не продасть тих гравців, які не влаштовують тренерський штаб. Грецька команда шукає клуб, який міг би зацікавитися Яремчуком і влаштував би самого форварда.

Нагадаємо, в "Арсеналі" назвали єдину умову для трансферу українського захисника Олександра Зінченка.

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спорт футбол Футбол трансфери Роман Яремчук Олімпіакос

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