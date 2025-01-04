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В Греции хотят избавиться от Яремчука — детали

4 января 2025 14:01
Станислав Костюк - Редактор
Яремчук уйдет из Олимпиакоса из-за главного тренера команды
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
Станислав Костюк - Редактор

Тренерский штаб "Олимпиакоса" недоволен выступлениями Романа Яремчука. Форвард сборной Украины может в очередной раз сменить клуб. 

Греческая команда уже занимается поисками нового форварда, сообщает Bet.gr.

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Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар разочаровался в Романе Яремчуке. В Греции рассчитывали, что украинский форвард сможет забить больше 10 голов за сезон, но за полгода на счету игрока записал на свой счет всего 1 мяч в 11 поединках. 

Роман Яремчук и Николай Шапаренко
Роман Яремчук и Николай Шапаренко в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Что будет с Яремчуком 

Греческий клуб планирует избавиться от всех футболистов, которые не устраивают тренерский штаб. Одним из них является форвард сборной Украины. Однако сам Яремчук не хочет уходить из "Олимпиакоса". Контракт игрока действует до лета 2028 года, а зарплата Романа составляет 1,5 млн евро за сезон. 

"Олимпиакосу" необходим результативный футболист, но клуб не сможет никого подписать, пока не продаст тех игроков, которые не устраивают тренерский штаб. Греческая команда ищет клуб, который мог бы заинтересоваться Яремчуком и устроил бы самого форварда. 

Напомним, в "Арсенале" назвали единственное условие для трансфера украинского защитника Александра Зинченко.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ждет усиление состава команды, которое произойдет перед важной игрой. 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко может продолжить карьеру в другом клубе — известны детали возможного трансфера. 

Английский "Манчестер Юнайтед" готовится провести переговоры по переходу одного из лидеров сборной Украины. 

спорт футбол Футбол трансферы Роман Яремчук Олимпиакос

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