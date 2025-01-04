Африканский боксер погиб после тяжелого нокаута

Известный боксер умер в больнице после нокаута
Во время боксерского поединка в Танзании произошла трагедия. Один из спортсменов проиграл бой нокаутом и скончался через несколько дней.
Боксер Хассан Мгая получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, сообщает Daily Mirror.
В конце декабря в Танзании состоялось боксерское противостояние представителей легкого веса. Опытный 29-летний Хассан Мгая (3-4-2, 1 KO) не был фаворитом боя и проиграл поединок. Это оказался его последний выход на ринг.
Подробности трагедии
Хассан Мгая проиграл нокаутом другому боксеру из Танзании Полу Элиасу (4-2, 4 КО). Во время поединка 29-летний спортсмен пропустил несколько ударов по голове и рухнул на пол. Он прикусил язык, который застрял в горле боксера.
Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, после чего спортсмена доставили в больницу. Врачи три дня боролись за жизнь Хассана Мгая. Поначалу его состояние улучшилось, однако потом наступило ухудшение. Спортсмен скончался в канун Нового года.
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