Африканский боксер погиб после тяжелого нокаута

Хассан Мгая (слева) во время боя. Фото: скриншот YouTube

Во время боксерского поединка в Танзании произошла трагедия. Один из спортсменов проиграл бой нокаутом и скончался через несколько дней.

Боксер Хассан Мгая получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, сообщает Daily Mirror.

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В конце декабря в Танзании состоялось боксерское противостояние представителей легкого веса. Опытный 29-летний Хассан Мгая (3-4-2, 1 KO) не был фаворитом боя и проиграл поединок. Это оказался его последний выход на ринг.

Хассан Мгая погиб после боя. Фото: instagram.com/fttvboxing/

Подробности трагедии

Хассан Мгая проиграл нокаутом другому боксеру из Танзании Полу Элиасу (4-2, 4 КО). Во время поединка 29-летний спортсмен пропустил несколько ударов по голове и рухнул на пол. Он прикусил язык, который застрял в горле боксера.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, после чего спортсмена доставили в больницу. Врачи три дня боролись за жизнь Хассана Мгая. Поначалу его состояние улучшилось, однако потом наступило ухудшение. Спортсмен скончался в канун Нового года.

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