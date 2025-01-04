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Известный боксер умер в больнице после нокаута

4 января 2025 14:31
Алексей Паламарчук - Редактор
Африканский боксер погиб после тяжелого нокаута
Хассан Мгая (слева) во время боя. Фото: скриншот YouTube
Алексей Паламарчук - Редактор

Во время боксерского поединка в Танзании произошла трагедия. Один из спортсменов проиграл бой нокаутом и скончался через несколько дней.

Боксер Хассан Мгая получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью, сообщает Daily Mirror

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В конце декабря в Танзании состоялось боксерское противостояние представителей легкого веса. Опытный 29-летний Хассан Мгая (3-4-2, 1 KO) не был фаворитом боя и проиграл поединок. Это оказался его последний выход на ринг. 

Хассан Мгая
Хассан Мгая погиб после боя. Фото: instagram.com/fttvboxing/

Подробности трагедии 

Хассан Мгая проиграл нокаутом другому боксеру из Танзании Полу Элиасу (4-2, 4 КО). Во время поединка 29-летний спортсмен пропустил несколько ударов по голове и рухнул на пол. Он прикусил язык, который застрял в горле боксера. 

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, после чего спортсмена доставили в больницу. Врачи три дня боролись за жизнь Хассана Мгая. Поначалу его состояние улучшилось, однако потом наступило ухудшение. Спортсмен скончался в канун Нового года. 

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трагедия спорт бокс нокаут боксер

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