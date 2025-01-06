В Крыму скончался известный спортсмен и отец олимпийской чемпионки

Бывший футболист и тренер Олег Серебрянский. Фото: instagram.com/serebrianska_ekaterina/

Олимпийская чемпионка Атланты Екатерина Серебрянская потеряла отца. Известный в прошлом футболист скончался на 70-м году жизни.

Серебрянская не сможет попрощаться с отцом, о чем сама чемпионка написала на своей странице в Facebook.

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В конце 2024 года скончался известный в прошлом футболист, отец украинской гимнастки Олег Серебрянский. Известно об этом стало только сейчас. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 1996 года анонсировала прощание с отцом, на которое не сможет приехать.

Екатерина Серебрянская с мамой. Фото: instagram.com/serebrianska_ekaterina/

В последние голы Олег Серебрянский жил в Крыму. Местные власти запретили его дочери Екатерине появляться на территории полуострова. Она попросила всех неравнодушных людей в Крыму посетить церемонию прощания с известным спортсменом.

Екатерина Серебрянская в начале карьеры. Фото: instagram.com/serebrianska_ekaterina/

Что известно об Олеге Серебрянском

Отец украинской гимнастки является воспитанником футбольной академии киевского "Динамо". Он защищал цвета одесского "Черноморца", играл за "Таврию", "Днепр" и "Колос". В составе симферопольской команды Серебрянский стал обладателем чемпионата УССР, а в "Днепре" становился обладателем золотой медали первенства СССР в 1983 году.

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