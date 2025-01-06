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Шахтер перехватит у Динамо кандидата в сборную Украины

6 января 2025 12:27
Станислав Костюк - Редактор
Шахтер опередил Динамо в борьбе за игрока сборной Украины
Илья Крупский вместе с игроками молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27
Станислав Костюк - Редактор

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" получит значительное усиление состава перед второй половиной сезона. Новичком команды может стать футболист молодежной сборной Украины.

На этого игрока претендовало киевское "Динамо", сообщает "ТаТоТаке". 

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Донецкий "Шахтер" определил приоритетную цель во время зимнего трансферного окна 2025 года. "Горняки" хотят подписать 20-летнего защитника полтавской "Ворсклы" Илью Крупского. Молодого футболиста считают одним из самых перспективных игроков страны. 

Илья Крупский
Илья Крупский в составе "Ворсклы". Фото: instagram.com/krupskiy_27

Детали трансфера Крупского 

Стоимость перехода защитника "Ворсклы" по данным портала Transfermarkt составляет 1 млн евро, и это не станет препятствием для "Шахтера". Согласно слухам, полтавский клуб хочет получить за лидера своей обороны гораздо большую сумму. 

Именно эта причина помешала киевскому "Динамо" подписать Илью Крупского. Также известно, что на игрока претендует один из клубов американской MSL. Защитник пока не решил, в какой команде хочет продолжить карьеру, но вряд ли он останется в "Ворскле". 

В сезоне 2024/2025 Крупский сыграл в полтавской команде 15 поединков во всех турнирах. На счету Ильи есть одна результативная передача. 

Напомним, известны три кандидата, которые могут заменить Сергея Реброва в сборной Украины. 

Еще один опытный футболист "Динамо" может перейти в другой украинский клуб во время зимнего трансферного окна. 

Известный боец Конор Макгрегор проведет бой с блогером Логаном Полом за баснословный гонорар. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Ворскла Илья Крупский

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