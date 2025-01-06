Шахтер опередил Динамо в борьбе за игрока сборной Украины

Илья Крупский вместе с игроками молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" получит значительное усиление состава перед второй половиной сезона. Новичком команды может стать футболист молодежной сборной Украины.

На этого игрока претендовало киевское "Динамо", сообщает "ТаТоТаке".

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Донецкий "Шахтер" определил приоритетную цель во время зимнего трансферного окна 2025 года. "Горняки" хотят подписать 20-летнего защитника полтавской "Ворсклы" Илью Крупского. Молодого футболиста считают одним из самых перспективных игроков страны.

Илья Крупский в составе "Ворсклы". Фото: instagram.com/krupskiy_27

Детали трансфера Крупского

Стоимость перехода защитника "Ворсклы" по данным портала Transfermarkt составляет 1 млн евро, и это не станет препятствием для "Шахтера". Согласно слухам, полтавский клуб хочет получить за лидера своей обороны гораздо большую сумму.

Именно эта причина помешала киевскому "Динамо" подписать Илью Крупского. Также известно, что на игрока претендует один из клубов американской MSL. Защитник пока не решил, в какой команде хочет продолжить карьеру, но вряд ли он останется в "Ворскле".

В сезоне 2024/2025 Крупский сыграл в полтавской команде 15 поединков во всех турнирах. На счету Ильи есть одна результативная передача.

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