Шахтар випередив Динамо в боротьбі за гравця збірної України

Ілля Крупський разом із гравцями молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" отримає значне підсилення складу перед другою половиною сезону. Новачком команди може стати футболіст молодіжної збірної України.

На цього гравця претендувало київське "Динамо", повідомляє "ТаТоТаке".

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Донецький "Шахтар" визначив пріоритетну мету під час зимового трансферного вікна 2025 року. "Гірники" хочуть підписати 20-річного захисника полтавської "Ворскли" Іллю Крупського. Молодого футболіста вважають одним із найперспективніших гравців країни.

Ілля Крупський у складі "Ворскли". Фото: instagram.com/krupskiy_27 .

Деталі трансферу Крупського

Вартість переходу захисника "Ворскли" за даними порталу Transfermarkt становить 1 млн євро, і це не стане перешкодою для "Шахтаря". Згідно з чутками, полтавський клуб хоче отримати за лідера своєї оборони набагато більшу суму.

Саме ця причина завадила київському "Динамо" підписати Іллю Крупського. Також відомо, що на гравця претендує один із клубів американської MSL. Захисник поки не вирішив, у якій команді хоче продовжити кар'єру, але навряд чи він залишиться у "Ворсклі".

У сезоні 2024/2025 Крупський зіграв у полтавській команді 15 поєдинків у всіх турнірах. На рахунку Іллі є одна результативна передача.

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