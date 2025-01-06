У Мудрика появился шанс быть оправданным в деле о допинге

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ

У футболиста лондонского "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика есть шанс избежать наказания из-за допингового скандала. Команда игрока выбрала стратегию, которая может принести успех.

Судьба украинского футболиста будет решена в феврале 2025 года, сообщает "ТаТоТаке".

Читайте также:

Михаил Мудрик временно отстранен от участия в футбольных матчах и тренировках. Запрет может быть продлен на срок до четырех лет, если вина футболиста в употреблении допинга будет доказана. Однако существует шанс, что вингер "Челси" будет оправдан.

Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: УАФ

Изменение в деле Мудрика

В конце января или начале февраля будет известен результат второй допинг-пробы украинского игрока. Биологический материал для проб А и В берут одновременно. Через два с половиной месяца после того, как потенциальный виновник заявляет о желании открыть вторую пробу, ее результат анализируют эксперты.

Мудрик уже дал письменное подтверждение раскрыть пробу В. Это является частью стратегии команды Михаила. Существует небольшая вероятность того, что результат этого теста будет отрицательным. В команде понимают, что положение игрока не станет от этого хуже. Риск по поводу открытия второй пробы может быть оправдан.

Напомним, Владимир Кличко вернулся на ринг и провел первый спарринг с известным боксером.

Житомирское "Полесье" предложило долгосрочный контракт бывшему игроку киевского "Динамо".

Донецкий "Шахтер" пригласил футболиста, на которого претендуют зарубежные клубы.

Известны фамилии трех кандидатов на пост нового главного тренера сборной Украины.