Василю Вірастюку виповнилося 51 — це найсильніша людина світу

Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Василь Вірастюк став найлегендарнішим українським стронгменом в історії. При цьому він один з небагатьох спортсменів, хто досяг успіху в інших сферах.

Вірастюку 22 квітня виповнюється 51 рік, повідомив портал Новини.LIVE.

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Василь пішов в спорт вже після свого старшого брата Романа Вірастюка, який був бронзовим призером чемпіонату Європи зі штовхання ядра та учасником трьох Олімпійських ігор.

Василь йшов за братом й з 1984 року займався штовханням ядра, досягнувши звання майстра спорту міжнародного класу. Після цього Василь, який на той момент працював охоронцем, перейшов у силовий екстрим, де став першопроходцем та обличчям телепрограми "Богатирські ігри".

У 2004-му році Вірастюк виграв титул "Найсильніша людина світу" та не мав рівних суперників в Україні. Він встановлював рекорди, як-от протягування п’яти трамваїв чи поїзду з автомобілів.

Через травми Вірастюк завершив кар’єру в 2008 році, але натомість він заснував та розвивав Федерацію стронгменів України, а після початку війни допомагав реабілітації ветеранів через Invictus Games.

Василь Вірастюк зі стронгменами та ветеранами. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

В особистому житті у нього були як проблеми, так і щасливі моменти. В 2006 році від лавини загинула дружина Василя Світлана. Від цього шлюбу у нього залишився син Адам.

З другою дружиною Інною Василь виховав двох синів, Олега та Олександра, але шлюб розпався у 2023 році, оскільки він не простив їй рішення поїхати за корон. Нині Вірастюк живе з новою дружиною Іриною, яка народила ще двох синів.

У 2019 році від аневризми аорти помер брат Василя Роман Вірастюк.

Зазначимо, що з 2021 року Вірастюк став народним депутатом від "Слуги народу".

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