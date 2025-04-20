Мудрика хоче підписати Фенербахче — Моурінью особисто зацікавлений у трансфері

Жозе Моурінью. Фото: Reuters

Український форвард лондонського "Челсі" досі не отримав вирок за провалений допінг-тест. Дискваліфікація може скласти від двох о чотирьох років.

Попри відсутність ясності щодо майбутнього футболіста, на нього є потенційні покупці, повідомив портал Fanatik.

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Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Кого зацікавив Мудрик

За інформацією джерела, стамбульський "Фенербахче" є потенційним претендентом на 24-річного українця. Начебто, в футболісті особисто зацікавлений головний тренер клубу Жозе Моурінью.

Джерела зазначили, що між "Фенербахче" та Мудриком вже розпочалися перемовини щодо трансферу. При цьому, клубу цікавій й інші кілька гравців "Челсі", але Михайло є пріоритетною ціллю.

Раніше інтерес до Мудрика також приписували леверкузенському "Баєру", де також розуміють, що можуть купити Мудрика за невеликі гроші, поки йде розслідування. В Іспанії інтерес до футболіста проявляла "Севілья".

Нагадаємо, два основних футболісти київського "Динамо" влітку плануюють переїхати в інші чемпіонати.

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