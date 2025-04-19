Роналду повертається в Європу, на Кріштіану претендують два гранди

Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

У Кріштіану Роналду з'явилася нова амбітна мета. Лідер команди "Аль-Наср" із Саудівської Аравії готується до історичного трансферу.

Роналду найближчим часом може повернутися до Європи, повідомляє Sport Bible.

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Відомий в арабському світі спортивний журналіст Насір Джаббар повідомив про майбутній трансфер, який струсоне світ футболу. Кріштіану Роналду повернеться в англійську Прем'єр-лігу, де колись став зіркою у складі "Манчестер Юнайтед". Однак португалець виступатиме не за "червоних дияволів", а за зовсім інший клуб.

Хто претендує на Роналду

Португальський футболіст мріє взяти участь у Клубному чемпіонаті світу. Цей турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року, й в ньому візьмуть участь 32 команди. За одну з них виступатиме Кріштіану Роналду.

Півзахисник "Аль-Насра" збирається підписати короткотривалий контракт із відомим клубом. Це буде або "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли, або "Челсі", в якому ще недавно виступав Михайло Мудрик. Представники португальського футболіста вже ведуть переговори з англійськими клубами.

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Кріштіану Роналду в лютому виповнилося вже 40 років. У цьому сезоні португальський футболіст забив уже 30 голів та зробив 3 результативні передачі.

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