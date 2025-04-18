Клопп назвав Пересу умови для підписання контракту з Реалом

Юрген Клопп відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Німецький тренер Юрген Клопп збирався відпочити від роботи наставника рік після того, як пішов із "Ліверпуля". Однак йому стало нудно без улюбленої справи, фахівець готовий повернутися та підписати контракт із мадридським "Реалом".

Клопп уже веде переговори з президентом іспанського клубу Флорентіно Пересом, повідомляє Sport.es.

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Юрген Клопп працює глобальним керівником футболу в спортивній корпорації "Ред Булл". Однак 57-річному наставнику стало нудно на цій посаді, і він із радістю відгукнувся на пропозицію мадридського "Реала". Однак німецький фахівець поки що не підписав контракт з іспанським клубом.

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Юрген Клопп під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Чого хоче Клопп

Іспанські журналісти не сумніваються в тому, що сторони близькі до підписання угоди. Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті достроково залишить клуб наприкінці сезону, його місце одразу ж займе Юрген Клопп.

Німецький наставник уже назвав президенту "бланкос" гравців, яких клуб має підписати для повернення до конкурентної боротьби в усіх турнірах. Також Клопп хоче отримати повноваження для здійснення стратегії розвитку молодіжних команд "Реала".

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Що стосується нинішніх футболістів, нікому з них не буде гарантовано місце в основному складі попри колишні заслуги. З кожним гравцем новий тренер поговорить особисто й оцінить їхню готовність залишитися в команді.

Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа вже почав критикувати нинішній тренерський штаб команди.

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