Клопп назвал Пересу условия для подписания контракта с Реалом

Юрген Клопп отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Немецкий тренер Юрген Клопп собирался отдохнуть от работы наставника год после ухода из "Ливерпуля". Однако ему стало скучно без любимого дела, специалист готов вернуться и подписать контракт с мадридским "Реалом".

Клопп уже ведет переговоры с президентом испанского клуба Флорентино Пересом, сообщает Sport.es.

Реклама

Читайте также:

Юрген Клопп работает глобальным руководителем футбола в спортивной корпорации "Ред Булл". Однако 57-летнему наставнику стало скучно в этой должности, и он с радостью откликнулся на предложение мадридского "Реала". Однако немецкий специалист пока не подписал контракт с испанским клубом.

Юрген Клопп во время матча. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Чего хочет Клопп

Испанские журналисты не сомневаются в том, что стороны близки к подписанию соглашения. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти досрочно покинет клуб в конце сезона, его место сразу же займет Юрген Клопп.

Немецкий наставник уже назвал президенту "бланкос" игроков, которых клуб должен подписать для возвращения к конкурентной борьбе во всех турнирах. Также Клопп хочет получить полномочия для осуществления стратегии развития молодежных команд "Реала".

Что касается нынешних футболистов, никому из них не будет гарантировано место в основном составе несмотря на былые заслуги. С каждым игроком новый тренер поговорит лично и оценит их готовность остаться в команде.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа уже начал критиковать нынешний тренерский штаб команды.

"Динамо" летом может продать одного из лидеров команды, которым интересуются европейские клубы.

Бывший футболист киевской команды Артем Милевский рассказал кое-что новое об Александре Зинченко.