Нещерет уже летом может стать следующим трансфером Динамо

Игроки киевского "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" может получить предложение о трансфере еще одного вратаря. Вслед за продажей Георгия Бущана вероятен уход и Руслана Нещерета.

У молодого голкипера появятся несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Fanatik.

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Руслан Нещерет больше пяти лет ждал шанс выиграть конкуренцию за место в воротах "Динамо", но сумел это сделать только после того, как Георгий Бущан уехал в Саудовскую Аравию. Однако 23-летний голкипер вскоре может прекратить выступления за киевскую команду и переехать в Европу.

Руслан Нещерет демонстрирует игру в воротах. Фото: пресс-служба "Динамо"

Какие клубы интересуются украинцем

Контракт воспитанника "Динамо" с клубом действует до лета 2027-го года. Европейские команды давно следят за Русланом Нещеретом, который стал известен еще несколько лет назад по матчам против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Турецкий "Бешикташ" ищет замену Мерту Гюноку, и украинец входит в список потенциальных новичков команды.

Руслан Нещерет раздает автографы. Фото: пресс-служба "Динамо"

Также в услугах голкипера "Динамо" заинтересован итальянский клуб "Комо", который летом намерен стать активным игроком на трансферном рынке. Важно отметить, что для обоих клубов Нещерет не является фаворитом на позицию нового вратаря, однако "Динамо" может вскоре получить предложения по продаже своего воспитанника.

Ориентировочная трансферная стоимость Нещерета составляет 3 млн евро. В случае продажи голкипера новым вратарем "Динамо" может стать Валентин Моргун или Вячеслав Суркис.

Напомним, бывший футболист "Динамо" Артем Милевский раскрыл подробности о новом проекте Александра Зинченко.

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