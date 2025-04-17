Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-жена Тимощука призналась, почему он ненавидит Динамо arrow

Экс-жена Тимощука призналась, почему он ненавидит Динамо

17 апреля 2025 22:39
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Тимощук с детства не любит Динамо из-за буллинга в футбольной академии
Анатолий Тимощук. Фото: росСМИ
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук в детские годы был в академии киевского "Динамо". С тех пор он не любит киевлян.

Об этом сообщила бывшая жена Тимощука Надежда Навроцкая в интервью blik.ua.

Реклама
Читайте также:
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук. Фото: росСМИ

Тимощук — жертва буллинга

Навроцкая рассказала, что Тимощук никогда бы не перешел в "Динамо", даже если бы имел такую возможность. Причиной стал буллинг в академии киевлян. Там над игроком якобы издевались боксеры. Что делали боксеры в футбольной академии она не рассказала.

"Не знаю, было ли у него перед переходом в "Шахтер" предложение от "Динамо", но Толик туда точно не перешел бы. У него есть детская травма. В детстве он был в интернате "Динамо". Вместе с футболистами там жили боксеры, которые над ним издевались, били и забирали еду. Короче, издевались над ним. Из-за этого у него осталась обида на "Динамо", — сказала Навроцкая.

Анатолий Тимощук развелся с Навроцкой в 2016 году. Сейчас тренер российского "Зенита" женат на гражданке России, вместе они воспитывают двух дочерей. От первого брака с Надеждой у него дочери-близняшки Ноа и Миа.

Напомним, наставник "Арсенала" Микель Артета отметил победу над "Реалом".

В мадридском "Реале" приняли решение относительно Карло Анчелотти.

Вратарь Тибо Куртуа назвал виновных за поражение "Реала" от "Арсенала".

Ламин Ямал разозлился на "Барселону", которая предала его.

футбол ФК Шахтер Динамо Анатолий Тимощук жены футболистов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама