Тимощук с детства не любит Динамо из-за буллинга в футбольной академии

Анатолий Тимощук. Фото: росСМИ

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук в детские годы был в академии киевского "Динамо". С тех пор он не любит киевлян.

Об этом сообщила бывшая жена Тимощука Надежда Навроцкая в интервью blik.ua.

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Тимощук — жертва буллинга

Навроцкая рассказала, что Тимощук никогда бы не перешел в "Динамо", даже если бы имел такую возможность. Причиной стал буллинг в академии киевлян. Там над игроком якобы издевались боксеры. Что делали боксеры в футбольной академии она не рассказала.

"Не знаю, было ли у него перед переходом в "Шахтер" предложение от "Динамо", но Толик туда точно не перешел бы. У него есть детская травма. В детстве он был в интернате "Динамо". Вместе с футболистами там жили боксеры, которые над ним издевались, били и забирали еду. Короче, издевались над ним. Из-за этого у него осталась обида на "Динамо", — сказала Навроцкая.

Анатолий Тимощук развелся с Навроцкой в 2016 году. Сейчас тренер российского "Зенита" женат на гражданке России, вместе они воспитывают двух дочерей. От первого брака с Надеждой у него дочери-близняшки Ноа и Миа.

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