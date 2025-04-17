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Реал решил судьбу Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов

17 апреля 2025 08:26
Иван Крутогоров - Редактор
В Реале приняли решение по Анчелотти после поражения от Арсенала
Тренер Карло Анчелотти во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina
Иван Крутогоров - Редактор

Лондонский "Арсенал" обыграл "Реал" в Мадриде в рамках ответного четвертьфинала Лиги чемпионов. Кризис испанской команды стал причиной ее вылета из еврокубкового турнира. 

В "Реале" уже решили судьбу итальянского наставника Карло Анчелотти, сообщает Marca

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"Арсенал" убедительно продемонстрировал, что не случайно выиграл у "Реала" неделю назад со счетом 3:0. В Мадриде "канониры" одержали еще одну победу, на этот раз со счетом 2:1, причем Букайо Сака не забил пенальти. "Королевский клуб" почти ничего не сумел противопоставить англичанам, и после поражения усилились слухи о возможной отставке главного тренера "бланкос". 

Что "Реал" решил об Анчелотти 

После финального свистка наставник мадридской команды похвалил "Арсенал", назвал "канониров" сильной командой и пожелал ей удачи в следующих матчах Лиги чемпионов. Одновременно с этим стало известно, что президент "Реала" Флорентино Перес решил не увольнять Карло Анчелотти после вылета команды из ЛЧ. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти реагирует на события в матче. Фото: Reuters/Lee Smith

Итальянский наставник "Реала" останется в клубе как минимум до конца нынешнего сезона, после чего стороны решать, что делать дальше. Контракт тренера рассчитан до лета 2026 года, но у него есть предложение возглавить сборную Бразилии. А руководство "Реала" ведет переговоры с Юргеном Клоппом и Хаби Алонсо, но пока договоренность ни с одним тренером не достигнута. 

"Реал" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании. В Ла Лиге мадридская команда отстает от каталонцев на 4 очка. 

Напомним, Артем Милевский впервые показал новый ресторан защитника "Арсенала" Александра Зинченко. 

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