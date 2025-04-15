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Шахтер заменит Пушича молодым, но всемирно известным тренером

15 апреля 2025 07:22
Иван Крутогоров - Редактор
Шахтер возглавит тренер, который был известным игроком
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: пресс-служба клуба
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" продолжает поиски нового главного тренера. Нынешний наставник команды Марино Пушич будет уволен в случае, если "горняки" не станут чемпионами Украины.

Украинский клуб уже выбрал кандидата на должность тренера, сообщает Marca

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В "Шахтере" официально не подтверждают возможность увольнения Марино Пушича, но клуб недоволен местом команды в турнирной таблице УПЛ. Если "горняки" проиграют "Динамо" гонку за золотые медали УПЛ, произойдет замена наставника. И у действующих чемпионов страны уже есть кандидат на замену нынешнему наставнику. 

Арда Туран
Арда Туран в Турции. Фото: instagram.com/ardaturan/

Кто может возглавить "Шахтер" 

Украинский клуб претендует на всемирно известного в прошлом футболиста. Это Арда Туран, который выступал за сборную Турции, а также мадридский "Атлетико" и каталонскую "Барселону". Уже несколько лет 38-летний специалист развивает свою тренерскую карьеру. 

Арда Тура еще в 2023 году возглавил "Эюпспор" и уже выиграл с этой командой Первую лигу. В нынешнем сезоне стамбульская команда располагается на 4 месте в турнирной таблице после 30 туров. 

Представители "Шахтера" уже контактировали с турецким тренером, но не сумели с ним договориться прошлой зимой. В ближайшее время переговоры могут быть возобновлены. 

Напомним, один из лидеров сборной Украины может продолжить карьеру в известном итальянском клубе. 

Бывший тренер "Зари" Желько Любенович хочет вернуться в Украину и возглавить местную команду. 

В "Челси" окончательно решили, что делать с украинским футболистом Михаилом Мудриком. 

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не против подписать контракт с другой английской командой. 

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