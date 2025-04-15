Шахтер возглавит тренер, который был известным игроком

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: пресс-служба клуба

Руководство донецкого "Шахтера" продолжает поиски нового главного тренера. Нынешний наставник команды Марино Пушич будет уволен в случае, если "горняки" не станут чемпионами Украины.

Украинский клуб уже выбрал кандидата на должность тренера, сообщает Marca.

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В "Шахтере" официально не подтверждают возможность увольнения Марино Пушича, но клуб недоволен местом команды в турнирной таблице УПЛ. Если "горняки" проиграют "Динамо" гонку за золотые медали УПЛ, произойдет замена наставника. И у действующих чемпионов страны уже есть кандидат на замену нынешнему наставнику.

Арда Туран в Турции. Фото: instagram.com/ardaturan/

Кто может возглавить "Шахтер"

Украинский клуб претендует на всемирно известного в прошлом футболиста. Это Арда Туран, который выступал за сборную Турции, а также мадридский "Атлетико" и каталонскую "Барселону". Уже несколько лет 38-летний специалист развивает свою тренерскую карьеру.

Арда Тура еще в 2023 году возглавил "Эюпспор" и уже выиграл с этой командой Первую лигу. В нынешнем сезоне стамбульская команда располагается на 4 месте в турнирной таблице после 30 туров.

Представители "Шахтера" уже контактировали с турецким тренером, но не сумели с ним договориться прошлой зимой. В ближайшее время переговоры могут быть возобновлены.

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