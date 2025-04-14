Любенович собирается возглавить одну из украинских команд

Желько Любенович отвечает на вопросы. Фото: bukfc.com

Известный тренер Желько Любенович хочет вернуться к работе. Он мечтает возглавить одну из украинских команд.

Любенович открыт к предложениям от представителей УПЛ, сообщает Sport.ua.

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Известный сербский футболист впервые появился в Украине в 2006 году. Впоследствии он защищал цвета таких команд, как "Кривбасс", "Таврия", "Александрия" и "Заря". В 2018 году специалист начал тренерскую карьеру. В Украине он работал с "Зарей" и "Минаем".

Желько Любенович во время карьеры игрока. Фото: УНИАН

Любенович хочет вернуться в Украину

Сербский наставник назвал Украину своим вторым домом. Он постоянно следит за местным футболом и событиями в стране. Любенович надеется увидеть Украину снова без войны, но даже она не мешает ему периодически приезжать в Киев. В последний раз он был в столице в феврале 2025 года.

В настоящее время 43-летний Любенович живет в Сербии, но он хотел бы вернуться в Украину. Желько признался, что у него никогда не было агента, и сейчас ничего не изменилось. Представители "Миная" сами вышли на контакт с тренером, после чего он договорился работать в этой команде.

Любенович готов рассмотреть любое предложение от команд из Украины, в которую может вернуться в любой момент.

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