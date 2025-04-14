Любенович збирається очолити одну з українських команд

Желько Любенович відповідає на запитання. Фото: bukfc.com

Відомий тренер Желько Любенович хоче повернутися до роботи. Він мріє очолити одну з українських команд.

Любенович відкритий до пропозицій від представників УПЛ, повідомляє Sport.ua.

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Відомий сербський футболіст вперше з'явився в Україні у 2006 році. Згодом він захищав кольори таких команд, як "Кривбас", "Таврія", "Олександрія" та "Зоря". У 2018 році фахівець розпочав тренерську кар'єру. В Україні він працював із "Зорею" та "Минаєм".

Желько Любенович під час кар'єри гравця. Фото: УНІАН

Любенович хоче повернутися в Україну

Сербський наставник назвав Україну своєю другою домівкою. Він постійно стежить за місцевим футболом і подіями в країні. Любенович сподівається побачити Україну знову без війни, але навіть вона не заважає йому періодично приїжджати до Києва. Востаннє він був у столиці в лютому 2025 року.

Наразі 43-річний Любенович живе в Сербії, але він хотів би повернутися в Україну. Желько зізнався, що в нього ніколи не було агента, і зараз нічого не змінилося. Представники "Миная" самі вийшли на контакт із тренером, після чого він домовився працювати в цій команді.

Любенович готовий розглянути будь-яку пропозицію від команд з України, в яку може повернутися в будь-який момент.

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