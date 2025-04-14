Футболіст Динамо Піхальонок став інвестором академії Динамо Kids у Києві

Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" Олександр Піхальонок зайнявся інвестиціями. Вкладає гроші він у свій нинішній клуб.

Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.

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За словами Бурбаса, 27-річний футболіст раніше презентував нову локацію академії "Динамо Kids" в Києві. Виявилось, що амбасадором та інвестором академії є сам Піхальонок.

Піхальонок придбав у "Динамо" франшизу й відкрив академію. Подібне може зробити будь-хто та будь-де.

В академіях "Динамо Kids" розвиватимуть гравців, а потім зароблятимуть на їх трансферах в "Динамо" або інші клуби.

Зазначимо, що Піхальонок є вихованцем донецького "Шахтаря", який перейшов у "Динамо" влітку 2024 року з "Дніпра-1" за 2,5 млн євро.

Піхальонок наразі має чинний контракт з "Динамо" до 30 червня 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 4 млн євро.

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