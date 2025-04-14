Футболист Динамо Пихаленок стал инвестором академии Динамо Kids в Киеве

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" занялся инвестициями. Вкладывает деньги он в свой нынешний клуб.

Об этом сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас.

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Что финансирует Пихаленок

По словам Бурбаса, 27-летний футболист ранее презентовал новую локацию академии "Динамо Kids" в Киеве. Оказалось, что амбассадором и инвестором академии является сам Пихаленок.

Пихаленок приобрел у "Динамо" франшизу и открыл академию. Подобное может сделать любой и где угодно.

В академиях "Динамо Kids" будут развивать игроков, а затем зарабатывать на их трансферах в "Динамо" или другие клубы.

Отметим, что Пихаленок является воспитанником донецкого "Шахтера", который перешел в "Динамо" летом 2024 года из "Днепра-1" за 2,5 млн евро.

Пихаленок сейчас имеет действующий контракт с "Динамо" до 30 июня 2029 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 4 млн евро.

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