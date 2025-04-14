Российская легкоатлетка Полина Эскина сменила гражданство и будет выступать за Израиль

Полина Эскина. Фото: росСМИ

Сборная России по легкой атлетике продолжает быть отстранена от международных турниров из-за войны в Украине. Поэтому некоторые представители команды сменили спортивное гражданство.

Одной из таких легкоатлетов стала прыгунья в длину Полина Эскина, сообщили росСМИ.

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Эскина сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Израиль на международных соревнованиях. Об этом сообщила экс-тренер спортсменки Мария Козловская.

Полина Эскина во время тренировки. Фото: росСМИ

Легкоатлетка переехала в Израиль еще три года назад из-за невозможности поступить в вуз в России. К тому же ее отец имеет еврейские корни, а мать настаивала на переезде дочери.

В новой стране Эскина завершила бесплатную образовательную программу и продолжает тренироваться.

По словам Козловской, спортсменка рассматривала возвращение в Россию, но после одобрения перехода в израильскую сборную получила шанс выступить на молодежном чемпионате Европы. Поэтому Эскина останется в Израиле как минимум до этого турнира.

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