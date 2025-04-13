Как Магучих, Беленюк, Судаков отреагировали на обстрел Сум

Спасатели разбирают завалы в Сумах 13 апреля. Фото: ГСЧС

Сумы 13 апреля атаковали две российские баллистические ракеты. В результате удара 32 человека погибло и еще 99 человек ранены.

После ужасного обстрела украинские спортсмены осудили обстрел Сум, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как украинские спортсмены отреагировали на обстрел Сум

Георгий Судаков, футболист сборной Украины:

"Россия продолжает террор мирного населения — к*нченые мр*зи".

Сергей Стаховский, теннисист, военный:

"Сегодня святой день для православной церкви. Россия позиционирует себя как христианскую православную родину — и вот что они делают в этот день.

Баллистическая ракета в центре города Сумы. Террористы — вот кто они".

Артем Прима, биатлонист:

"Поскорее бы этот ад к вам пришел, п***россия".

Ярослава Магучих, легкоатлетка, олимпийская чемпионка, мировая рекордсменка:

"Россия осуществила удар баллистической ракетой по центру Сум в Вербное воскресенье, когда десятки тысяч людей были на улицах.

На данный момент подтверждена гибель 20 человек. Невозможно смотреть на это и осознавать, что такие ужасные, бесчеловечные вещи происходят в моей стране.

Остановите убийства украинцев".

Диана Гончаренко, легкоатлетка:

"Уб**дки, в центр города".

Жан Беленюк, борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион:

"Так выглядит террор — иначе россия не действует.

Терроризировала и будет продолжать терроризировать и давить подобными средствами на гражданское население.

Берегите себя и своих близких".

Александр Абраменко, фристайлист, олимпийский чемпион:

"В Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Сумы.

Во время атаки погибли мирные жители, которые направлялись в церковь на богослужение.

Это еще один циничный акт террора — прицельное нападение на мирных людей в святой день. Никакого оправдания таким действиям быть не может. Это — зло в чистейшей форме".

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