Як Магучіх, Беленюк, Судаков відреагували на обстріл Сум

Рятувальники розбирають завали в Сумах 13 квітня. Фото: ДСНС

Місто Суми 13 квітня атакували дві російські балістичні ракети. Внаслідок удару 32 людини загинули та ще 99 осіб поранено.

Після жахливого обстрілу українські спортсмени засудили обстріл Сум, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як українські спортсмени відреагували на обстріл Сум

Георгій Судаков, футболіст збірної України:

"Росія продовжує терор мирного населення — к*нчені мр*зі".

Сергій Стаховський, тенісист, військовий:

"Сьогодні святий день для православної церкви. Росія позиціює себе як християнську православну батьківщину — і ось що вони роблять в цей день.

Балістична ракета в центрі міста Суми. Терористи — ось хто вони".

Артем Прима, біатлоніст:

"Поскоріше б це пекло до вас прийшло, п***росія".

Ярослава Магучіх, легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, світова рекордсменка:

"Росія здійснила удар балістичною ракетою по центру Сум у Вербну неділю, коли десятки тисяч людей були на вулицях.

На цей момент підтверджено загибель 20 людей. Неможливо дивитися на це й усвідомлювати, що такі жахливі, нелюдські речі відбуваються в моїй країні.

Зупиніть вбивства українців".

Діана Гончаренко, легкоатлетка:

"Ви**дки, у центр міста".

Жан Беленюк, борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон:

"Так виглядає терор — інакше росія не діє.

Тероризувала та буде продовжувати тероризувати й тиснути подібними засобами на цивільне населення.

Бережіть себе та своїх близьких".

Олександр Абраменко, фрістайліст, олімпійський чемпіон:

"У Вербну неділю, 13 квітня, російські війська завдали ракетного удару по місту Суми.

Під час атаки загинули мирні жителі, які прямували до церкви на богослужіння.

Це ще один цинічний акт терору — прицілений напад на мирних людей у святий день. Жодного виправдання таким діям бути не може. Це — зло в найчистішій формі".

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