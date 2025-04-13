Алекс Волкановскі переміг Лопеса на UFC 314 під поглядом Дональда Трампа

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Маямі пройшло шоу UFC 314. В головній події турніру ексчемпіон Алекс Волкановскі із Австралії бився проти Дієго Лопеса з Бразилії.

Цікаво, що головна подія пройшла під поглядом президента США Дональда Трампа та його адміністрації, повідомив портал Новини.LIVE.

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На перегляд головної події прийшов Трамп, його радник Ілон Маск, держсекретар Марко Рубіо, міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший, директор національної розвідки Тулсі Габбард і директор ФБР Кеш Патель. Всю цю компанію запросив на шоу глава промоушену Дейна Вайт.

Поєдинок розпочався обережно, але Лопес швидко влучив чистим аперкотом. Волкановскі відповів агресивно, провівши комбінацію з правого прямого та лівого бокового, а наприкінці першого раунду перевів суперника в партер, завдавши серію потужних ударів зверху.

У другому раунді Волкановскі впевнено перебивав суперника ударами, але в кінцівці п’ятихвилинки австралієць пропустив удар та упав в нокдаун.

Дієго Лопес — Алекс Волкановскі. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Починаючи з третього раунду, Волкановскі мав перевагу в стійці за рахунок своїх оверхендів, але Лопес постійно залишався небезпечним.

Четвертий раунд приніс драму: бразилець знову влучив аперкотом і кинувся в атаку, але Волкановскі витримав тиск. У фінальному раунді Алекс діяв обережно та контролював дистанцію і не дав супернику розвинути успіх.

За підсумками бою всі судді віддали перемогу австралійцю: 48-47, 49-46, 49-46.

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