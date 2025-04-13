Алекс Волкановскі переміг Лопеса на UFC 314 під поглядом Дональда Трампа

Волкановскі на очах Трампа та адміністрації повернув титул UFC
В Маямі пройшло шоу UFC 314. В головній події турніру ексчемпіон Алекс Волкановскі із Австралії бився проти Дієго Лопеса з Бразилії.
Цікаво, що головна подія пройшла під поглядом президента США Дональда Трампа та його адміністрації, повідомив портал Новини.LIVE.
Головна подія UFC 314
На перегляд головної події прийшов Трамп, його радник Ілон Маск, держсекретар Марко Рубіо, міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший, директор національної розвідки Тулсі Габбард і директор ФБР Кеш Патель. Всю цю компанію запросив на шоу глава промоушену Дейна Вайт.
Поєдинок розпочався обережно, але Лопес швидко влучив чистим аперкотом. Волкановскі відповів агресивно, провівши комбінацію з правого прямого та лівого бокового, а наприкінці першого раунду перевів суперника в партер, завдавши серію потужних ударів зверху.
У другому раунді Волкановскі впевнено перебивав суперника ударами, але в кінцівці п’ятихвилинки австралієць пропустив удар та упав в нокдаун.
Починаючи з третього раунду, Волкановскі мав перевагу в стійці за рахунок своїх оверхендів, але Лопес постійно залишався небезпечним.
Четвертий раунд приніс драму: бразилець знову влучив аперкотом і кинувся в атаку, але Волкановскі витримав тиск. У фінальному раунді Алекс діяв обережно та контролював дистанцію і не дав супернику розвинути успіх.
За підсумками бою всі судді віддали перемогу австралійцю: 48-47, 49-46, 49-46.
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