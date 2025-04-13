Алекс Волкановски победил Лопеса на UFC 314 под взглядом Дональда Трампа

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Майами прошло шоу UFC 314. В главном событии турнира экс-чемпион Алекс Волкановски из Австралии дрался против Диего Лопеса из Бразилии.

Интересно, что главное событие прошло под взглядом президента США Дональда Трампа и его администрации, сообщил портал Новини.LIVE.

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Главное событие UFC 314

На просмотр главного события пришел Трамп, его советник Илон Маск, госсекретарь Марко Рубио, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, директор национальной разведки Тулси Габбард и директор ФБР Кэш Патель. Всю эту компанию пригласил на шоу глава промоушена Дэйна Уайт.

Поединок начался осторожно, но Лопес быстро попал чистым апперкотом. Волкановски ответил агрессивно, проведя комбинацию из правого прямого и левого бокового, а в конце первого раунда перевел соперника в партер, нанеся серию мощных ударов сверху.

Во втором раунде Волкановски уверенно перебивал соперника ударами, но в концовке пятиминутки австралиец пропустил удар и упал в нокдаун.

Диего Лопес — Алекс Волкановски. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Начиная с третьего раунда Волкановски имел преимущество в стойке за счет своих оверхендов, но Лопес постоянно оставался опасным.

Четвертый раунд принес драму: бразилец снова попал апперкотом и бросился в атаку, но Волкановски выдержал давление. В финальном раунде Алекс действовал осторожно и контролировал дистанцию и не дал сопернику развить успех.

По итогам боя все судьи отдали победу австралийцу: 48-47, 49-46, 49-46.

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