Клопп готовится возглавить мадридский Реал вместо Анчелотти

Футболисты "Реала" после матча. Фото: Reuters/Matthew Childs

Руководство мадридского "Реала" продолжает поиски наставника, который может заменить Карло Анчелотти летом 2025 года. Итальянский специалист может досрочно уйти из клуба.

У "Реала" появился новый кандидат на место главного тренера, сообщает Defensa Central.

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Контракт Карло Анчелотти с "Реалом" рассчитан до лета 2026 года. Однако велика вероятность того, что 65-летний специалист досрочно уйдет из клуба, чтобы возглавить сборную Бразилии. Его место может занять наставник "Байера" Хаби Алонсо, но он хочет провести в немецкой команде еще один сезон. У "королевского клуба" есть и другие претенденты.

Хаби Алонсо во время матча. Фото: Reuters/Heiko Becker

Звездный тренер в "Реале"

Была информация о том, что мадридцы провели переговоры с Зинедином Зиданом, но они не увенчались успехом. Сейчас президент "Реала" Флорентино Перес пытается договориться с Юргеном Клоппом. Бывший тренер "Майнца", "Боруссии" и "Ливерпуля" отдыхает от тренерской работы, однако он не завершил карьеру.

Юрген Клопп в 2025 году. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Клопп выразил заинтересованность в приглашении в "Реал". Однако у него есть важное условие, и оно касается формирования состава команды. Немецкий тренер просит президента клуба обновить линию обороны. По мнению Клоппа, "Реалу" необходимы новые правый, левый и центральный защитники. Если условие будет выполнено, немец подпишет контракт с "королевским клубом".

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