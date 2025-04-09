Вита Семеренко показала родной дом, который разбомбили россияне

Вита Семеренко в горах. Фото: instagram.com/semerenko_vita/

Известная украинская спортсменка Вита Семеренко поделилась мнением о российских войсках, которые регулярно обстреливают родную для биатлонистки Сумскую область. Краснополье, в котором выросла олимпийская чемпионка, фактически прекратилось в руины.

Семеренко продемонстрировала кадры родного дома на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Участница Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи Вита Семеренко обратила внимание соотечественников к судьбам людей из приграничных к России регионов. Оккупанты каждый день обстреливают города и населенные пункты Сумской, Харьковской и других областей Украины. В поселке Краснополье, в котором росла бывшая чемпионка Европы по биатлону, разрушено больше половины жилых домов.

Кадры разрушения в Краснополье. Фото: instagram.com/semerenko_vita/

Что написала Семеренко

Украинская спортсменка призвала не забывать о том, что россияне каждый день уничтожают жизни украинцев, ломают судьбы сотен людей. По словам 39-летней биатлонистки, которая недавно вернулась к выступлениям, оккупанты радуются, когда им удается убить гражданских людей.

"Эти изверги сами не остановятся. Им мало боли, мало разрушений, мало крови. Они пришли, чтобы уничтожить все. Для них это просто война, цифры, отчеты. А для нас это жизнь. Это наши дома, наши дети, наши мечты", — написала Семеренко.

Украинская спортсменка добавила, что каждый день по ее родному поселку прилетает около десяти авиабомб. Семеренко мечтает, чтобы все военные преступники понесли справедливое и жестокое наказание за все свои действия.

Напомним, Сергея Реброва не будут увольнять до конца действия его контракта, в УАФ назвали причины такого решения.

Руслан Ротань не останется в "Александрии", появился новый претендент на молодого тренера.

В "Челси" сообщили не радостные новости для полузащитника Михаила Мудрика.

Кевин Де Брюйне передумал переезжать в Саудовскую Аравию и выбрал клуб из другой страны.