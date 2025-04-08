В Челси решили судьбу Мудрика еще до официального приговора

Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: instagram.com/m.10mudryk_/

Руководство лондонского "Челси" высказалось относительно украинского вингера Михаила Мудрика. Относительно проваленной допинг-пробы форварда еще не принято решение антидопинговыми органами.

Несмотря на все, в "Челси" решили судьбу украинца, сообщил портал The Sun.

Реклама

Читайте также:

Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик услышал вердикт

По информации источника, Мудрик из-за временного отстранения больше не входит в планы клуба на следующий сезон. При этом, у Михаила действующий контракт с "синими" до 30 июня 2031 года.

Сейчас "Челси" начало искать альтернативу 24-летнему украинцу. При этом команда больше не верит в арендованного у "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Выкупать англичанина у "МЮ" никто не будет.

Отметим, что в случае, если Мудрик не докажет, что принял запрещенный препарат случайно, то получит четыре года дисквалификации. Если же, адвокаты Михаила докажут, что футболист не планировал принимать препарат, то отстранение уменьшится до двух лет.

Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань может возглавить клуб Первой лиги.

Легендарный бразилец Роналдиньо определил лучшую европейскую команду.

О допинг-пробе "Б" Михаила Мудрика не хотят говорить по просьбе адвокатов.

Украинский полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок сделал заявление относительно игры с "Кривбассом".