Мудрик узнал результаты второй пробы на допинг — что будет дальше

Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: Reuters

Футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может уже знать результат своей второй пробы на допинг. Она могла тоже оказаться положительной.

Известна причина, по которой не сообщается о результатах пробы официально, заявил журналист Игорь Цыганык.

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В своей авторской программе Игорь Цыганык сделал предположение о том, что Михаил Мудрик уже знает результаты повторной пробы на наличие в крови футболиста запрещенных веществ. Скорее всего, подтвердился результат первой допинг-пробы. Согласно версии журналиста, сейчас адвокаты украинского футболиста пытаются оспорить результаты пробы. Пока идет этот процесс, его детали остаются тайной.

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Хронология скандала

В конце декабря стало известно о том, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. К тому времени футболист "Челси" пытался пробиться в основу команды, но играл преимущественно в кубковых матчах и Лиге Конференций, где стал настоящей звездой.

После известия о допинг-пробе Мудрика отстранили от матчей и тренировок "Челси". Английский клуб и Украинская Ассоциация футбола перекладывают друг на друга вину за ситуацию с Михаилом.

Вингера могут надолго дисквалифицировать, если адвокаты не добьются смягчения наказания. Речь идет о сроке до четырех лет, во время которых Мудрик не будет играть в футбол.

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