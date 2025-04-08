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Вторая проба Мудрика на допинг уже обработана — журналист

8 апреля 2025 09:01
Иван Крутогоров - Редактор
Мудрик узнал результаты второй пробы на допинг — что будет дальше
Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: Reuters
Иван Крутогоров - Редактор

Футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может уже знать результат своей второй пробы на допинг. Она могла тоже оказаться положительной. 

Известна причина, по которой не сообщается о результатах пробы официально, заявил журналист Игорь Цыганык

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В своей авторской программе Игорь Цыганык сделал предположение о том, что Михаил Мудрик уже знает результаты повторной пробы на наличие в крови футболиста запрещенных веществ. Скорее всего, подтвердился результат первой допинг-пробы. Согласно версии журналиста, сейчас адвокаты украинского футболиста пытаются оспорить результаты пробы. Пока идет этот процесс, его детали остаются тайной. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Хронология скандала 

В конце декабря стало известно о том, что Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. К тому времени футболист "Челси" пытался пробиться в основу команды, но играл преимущественно в кубковых матчах и Лиге Конференций, где стал настоящей звездой. 

После известия о допинг-пробе Мудрика отстранили от матчей и тренировок "Челси". Английский клуб и Украинская Ассоциация футбола перекладывают друг на друга вину за ситуацию с Михаилом. 

Вингера могут надолго дисквалифицировать, если адвокаты не добьются смягчения наказания. Речь идет о сроке до четырех лет, во время которых Мудрик не будет играть в футбол. 

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